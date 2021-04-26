Майнц відродився з попелу після Різдва. Коротко розповідаємо про людей, які врятували клуб від вильоту та не дозволили Баварії оформити чемпіонство.

Майнц влітку відсвяткував збереження прописки в Бундеслізі, але старт нового сезону повернув "карнавальників" до реальності та проблем. У клубі не могли узгодити скорочення зарплат в умовах пандемії, виникли конфлікти з вболівальниками, дійшло до бойкоту футболістів. Атмосфера зіпсувалася тотально.

Ахіма Байєрлорцера відразу звільнили, але з новим тренером покращення не настало. Майнц зустрів Різдво на передостанньому місці з однією перемогою в 14 турах. Виліт з Бундесліги здавався невідворотним. Клуб почав готуватися до другого дивізіону. Так тоді здавалося...

У клуб повернувся Крістіан Гайдель. Менеджер, який фактично побудував сучасний Майнц, керуючи спортивними процесами з 1992-го по 2016-й. Саме він відкрив світу двох геніальних тренерів – Юргена Клоппа та Томаса Тухеля. Гайдель пішов на підвищення в Шальке, де його діяльність обернулася провалом. У Гельзенкірхені досі розгрібають наслідки космічних контрактів, які Крістіан виписав Коноплянці та іншим напівзіркам.

Втім, повернення в Майнц стало тріумфальним. Гайдель довів, що не втратив кваліфікацію. Він заявив, що зробить ставку на "клубні серця". На людей, які знають, що таке Майнц, які відчувають дух клубу, які можуть повернути віру розчарованих вболівальників. На посаду спортивного директора Гайдель запросив Мартіна Шмідта (7 років працював тренером у структурі Майнца).

А за нового тренера (вже четвертого в сезоні) довелося заплатити компенсацію. Молодий данський фахівець Бо Свенссон успішно працював у фарм-клубі Зальцбурга – Ліферінгу. Його викупили у Ред Булла за 1,6 млн євро. Грандіозна сума як для тренера з другого австрійського дивізіону, але Гайдель знав, що робить.

Свенссон до Ліферінга 4 роки тренував молодіжні команди Майнца, а перед тим пограв за клуб під керівництвом Клоппа та Тухеля. "Я багато що пам'ятаю від них обох. Як керувати командою, як спілкуватися з гравцями. Я поглинав концепції гри Майнца від них обох. Навчився чимало", – цитує Свенссона The Athletic.

Цим сміливі рішення Гайделя не обмежилися. У січні Майнц віддав Крістал Пелас в оплачувану оренду (3,5 млн) найкращого гравця команди Жана-Філіппа Матета. Відхід токсичного форварда пішов на користь Майнцу. Матета вважав, що він вартий кращого клубу, тому дозволяв собі не тренуватися чи бойкотувати розминку, псуючи атмосферу. Без нього колектив став ціліснішим.

Результати неймовірно покращилися, Майнц рвонув вгору по турнірній таблиці. У другому колі чемпіонату команда виграла 8 матчів з 13 і набрала 27 очок – це п'ятий показник Бундесліги, навіть Дортмунд виступає гірше.

Бо Свенссон підхопив Майнц на передостанній сходинці з безпросвітною грою і купою проблем. Пройшло три з половиною місяці – "карнавальники" йдуть у середині таблиці з комфортним відривом від зони вильоту та заслужено обігрують Баварію! Грамотні кадрові рішення творять дива.