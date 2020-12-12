Борусія Д без шансів поступилася Штутгарту в рамках рамках 11-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Джмелі" мусять адаптуватися до гри без свого головного бомбардира. Ерлінг Холанд досі перебуває у клубному лазареті. Без норвежця у Борусії величезні проблеми.

Штутгарт розгромив Борусію Д, Баварія розписала бойову нічию з Уніоном та повернула лідерство у Бундеслізі

У матчі проти Штутгарта команди обмінялися голами в першому таймі, а після переви Борусія посипалася. "Шваби" закотили у ворота Буркі ще чотири м'ячі, а пропустили лише раз, і то цей гол був скасований через офсайд.

Борусія продовжила серію без перемог до трьох матчів і продовжує перебувати на п'ятому місці в турнірній таблиці. Штутгарт скоротив відставання від "джмелів" до двох пунктів.

Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ