"Дуже емоційний поєдинок. Пишаюся нашою командою – це 5-й матч для нас за 19 днів. І так зіграти з Шахтарем у меншості й за такого суддівства, яке, м'яко кажучи, було не на нашу користь.

Видряпана перемога Шахтаря у відеоогляді матчу з Зорею – 3:1

Дуже багато невиправданих рішень арбітра. Плюс наших провідних футболістів виключили з наступного матчу з Шахтарем. М'яко кажучи, це не дуже добре. Але щодо матчу, то я пишаюся командою. Вони молодці, билися. Були моменти, щоб забити другий гол.

Друга жовта картка Джордану? Я не бачив цього моменту. Мені цікаво, коли судді підуть на детектор брехні. Усі говорять про це, а відповідей немає. Панчишин судив наш матч зі СК Дніпро-1, а через три дні знову нас судить. Немає інших суддів? Багато запитань – немає відповідей. Окей, немає проблем. Працюємо далі.

Суддівство стало причиною нашої поразки. З першої хвилини було видно, що арбітр хоче допомогти Шахтарю. Так, Шахтар – молодці, хороша команда, хороші футболісти. Але легко грати, коли є така допомога", – сказав Бартуловіч у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, після 24-х турів Зоря у турнірній таблиці УПЛ йде десятою, набравши 26 очок (і має одну гру в запасі).

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