"Очень эмоциональный поединок. Горжусь нашей командой – это 5-й матч для нас за 19 дней. И так сыграть с Шахтером в меньшинстве и при таком судействе, которое, мягко говоря, было не в нашу пользу.

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Очень много неоправданных решений арбитра. Плюс наших ведущих футболистов исключили из следующего матча с Шахтером. Мягко говоря, это не очень хорошо. Но насчет матча – я горжусь командой. Они молодцы, бились. Были моменты, чтобы забить второй гол.

Вторая желтая карточка Джордану? Я не видел этого момента. Мне интересно, когда судьи пойдут на детектор лжи. Все говорят об этом, а ответов нет. Панчишин судил наш матч с СК Днепр-1, а через три дня снова нас судит. Нет других судей? Много вопросов – нет ответов. Окей, нет проблем. Работаем дальше.

Судейство стало причиной нашего поражения. С первой минуты было видно, что арбитр хочет помочь Шахтеру. Да, Шахтер – молодцы, хорошая команда, хорошие футболисты. Но легко играть, когда есть такая помощь", – сказал Бартулович в комментарии Football Hub.

Напомним, после 24-х туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет десятой, набрав 26 очков (и имеет одну игру в запасе).

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