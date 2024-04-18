Перший тайм загалом виявився невиразним, подарувавши мінімум гострих моментів. Для Зорі це було нормально, враховуючи статус суперника – а от Шахтар розчаровував. У перші півгодини підопічні Маріно Пушіча могли похизуватись тільки двома дальніми й не дуже точними ударами.

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На 18-й хвилині Конопля пробивав з відскоку після цікавого рішення Судакова на стандарті. Той покотив повз стінку на Бондаренка, але м'яч з-під Артема вибили. Юхим же зарядив з півкола – по горобцях.

На 25-й же Швед змістився в центр і пробив, а м'яч рикошетом пішов повз дальню стійку. У цьому випадку м'яч теж пролетів не так, щоб близько до воріт.

На цю мить донеччани могли вже горіти у рахунку. Ще на 7-й хвилині Антюх класно відкрився у напівфланзі й розігнав контратаку, завершивши її проникним пасом. Герреро увірвався на лівий край штрафного та зарядив під ближню стійку – Різник парирував!

В останній 15-хвилинці першого тайму гра Шахтаря не стала кращою, але команді вдалося забити гол. Допомогла самовідданість Сікана – Данило пішов на замикання високого навісу Азарова на дальню, попри шанс зіткнутись зі стійкою. Він і зіткнувся, але гол у свій актив записав. 0:1!

Зоря ледь не відігралась на 42-й хвилині внаслідок свого кросу. Різник помилився на перехопленні, а Герреро головою пробив повз ліву стійку!

Шахтар відповів атакою, у завершення якої Конопля стріляв з правого краю штрафного. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки. Зрештою, свисток Дмитра Панчишина відправив команди відпочивати за мінімальної переваги "гірників".

Підопічні Маріно Пушіча могли подвоїти її за 8 хвилин по перерві внаслідок прострілу, який не зміг винести Батагов. Швед одразу ж пробив, поціливши у Вантуха, а добивання від Кевіна з мінімальної відстані накрив Башіч!

Зоря одразу ж огризнулася лонгшотом Кирюханцева повз дальню стійку (але вийшло не дуже точно), а потім залишились у меншості. На 56-й хвилині другу жовту картку отримав Джордан, який зрізав Судакова. Луганці мали догравати вдесятьох – здавалося, що це кінець...

Шахтарю теж так здалося. "Гірники" розслабились. У наступні 15 хвилин донеччан взагалі нічого не створювали. Між тим, у матчі стояла відчутна напруга – Зоря не збиралася здаватись, а на 73-й хвилині рахунок несподівано зрівнявся. Герреро підловив оборону чемпіона, однією передачею організував Кирюханцеву вихід віч-на-віч. 1:1!

Шахтар прокинувся. На 70-х хвилинах команда налякала двома лонгшотами Судакова, які потягнув Сапутін. Особлива яскравим був сейв на 77-й, коли Георгій стріляв під поперечку. Антюх одразу ж відповів своїм дальнім ударом – повз праву стійку! Крім того, наприкінці зустрічі Герреро ледь не виконав Бекхема, пробивши з центру поля й ледь не влучивши у ворота, перекинувши Різника.

Зрештою, гойдалки завершились по-чемпіонськи. На 87-й хвилині Шахтар розіграв фантастичну комбінацію перед карним майданчиком, у завершенні якої свіжий Траоре скинув під удар Бондеренку – точно в правий нижній! Ну а в компенсований час Зорю добив не менш свіжий Невертон, який обігрався у стіночку з Траоре. 1:3!

Заміни Маріно Пушіча вирішили долю матчу. Шахтар відсвяткував перемогу й відновив 4-очкову перевагу над Динамо у турнірній таблиці.

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