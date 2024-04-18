Герреро міг виводити Зорю вперед вже на перших хвилинах, але кіпер Шахтаря зреагував на удар з гострого кута. В середині тайму Сікан головою замкнув навіс на дальню стійку і розпакував ворота луганців. Зоря мала шанс забити у роздягальню та Різник у падінні зняв м'яч з ноги Антюха.

Шахтар переграв Зорю – луганці закамбечили у меншості, заміни Пушіча врятували чемпіонський відрив від Динамо

По перерві номінальні господарі залишились у меншості – Джордан заробив другий "гірчичник". Попри некомплект Зорі вдалось відновити статус-кво і команда до останнього трималась за нічию. Однак влучний удар Бондаренка за 4 хвилини до завершення основного часу з лінії штрафного і ефектна крапка від Невертона зняли питання щодо переможця.