Кубок Німеччини, 1/2 фіналу

Вердер – РБ Лейпциг – 1:2

Голи: Хван, 93, Форсберг, 120+1 – Біттенкур, 105+1

Поточний тиждень для РБ Лейпциг видався багатим на події. Баварія офіційно оголосила, що Юліан Нагельсманн з нового сезону працюватиме в Мюнхені. "Бики" також не стали зволікати та домолися із Джессі Маршем із Зальцбурга. Нагельсманн запевнив, що мотивації на кінцівку сезону йому не бракуватиме. 33-річний фахівець вже організував для Зальцбурга найуспішніший сезон в історії (срібні медалі дуже близькі), але налаштований на більше. Очевидно, що головна ціль команди – Кубок Німеччини. Було б дуже символічно покинути команду, завоювавши для неї перший трофей за увесь період існування.

Однак у Вердера щодо цього були свої плани. Схоже, "музики" повністю зосередилися на Кубку. Адже в Бундеслізі команда Флоріана Кохфельдта програла сім останніх матчів. На звітний матч господарі вийшли, як на битву. Догравали кожен епізод, відчайдушно йшли у боротьбу та організовано відбивалися проти сильнішого суперника. На початку гри це працювало. Якщо не враховувати удар головою із перспективної позиції від Сорлота, то більше небезпеки біля воріт Іржі Павленки не було. Натомість за Бремен двічі відповів Джош Сарджент. Спочатку американець не зміг пробити занадто сильно, а потім змарнував супершанс. Форвард протиснув кремезного Упамекано, перекинув м'яч над голкіпером, але банально не влучив у площину.

Лейпциг грав цікавіше та різноманітніше. "Бики" багато контролювали м'яч, регулярно затискали суперника у його штрафному та намагалися розхитати оборону короткими передачами, переміщеннями та відкриваннями за спини захисників. Виходило, будьмо відверті, не найкращим чином. Володіння не переходило у якість, а понад 10 спроб ударів більше нагадували безхитрісні закидання у бік воріт. Натомість Вердер діяв прямолінійніше. Максимум вертикальних передач і навіси. Багато навісів. Наприкінці тайму господарі навіть пенальті заробили, але рефері після кількох хвилин роздумів та перегляду відео скасував своє рішення. Зельке, якого і збивав Мукієле, був дуже незадоволений.

На другу половину Лейпциг вийшов дуже розлюченим. За першу третину тайму "музики" практично не бачили м'яча – статистика передач за цей період 11-103 на користь гостей. Нагельсманн уже міг починати скаржитися на нефарт. "Бики" двічі обстукали каркас воріт. І якщо у першому епізоді Мукієле бив із положення поза грою, то Орбан зарядив у поперечину з цілком легальної позиції. Той таки Мукієле намагався добити, але Мбом вибив м'яч з-під самісінького обличчя француза. Дещо пізніше така ж доля спіткала Нкунку. Крістофер бив потужно, але Павленка перевів у стійку.

Ближче до завершення основного часу команди влаштували гойдалки. По кілька нагод вибороти перемогу мали обидва колективи, але голкіпери рятували. З'ясування стосунків плавно перейшло у овертайм. А там Лейпцигу знадобилося якихось три хвилини на те, що не вдалося зробити за 98 основного часу. Поульсен та Ольмо вивели на ударну позицію Хван Чі Чхана, а той не підвів. Кореєць, якого купували як заміну Вернеру забив лише третій гол за Лейпциг, усі – в Кубку Німеччини.

Можливо локальний успіх приспав пильність "биків". Принаймні це точно стосується Упамекано. Центрбек, який влітку також переїде в Баварію, і до того помилявся, тому чогось схожого варто було чекати. Дайот банально не витримав позицію, після чого не зміг вибити м'яч, який відскочив до Біттенкура. Леонардо на вході у штрафний обіграв Гулачі та зрівняв рахунок. Лейпциг у другій 15-хвилинці влаштував справжній штурм воріт суперника і на останній хвилині таки видряпав перемогу. Хван головою скинув м'яч на Форсберга, який у стрибку переправив його в сітку. Підопічні Юліана Нагельсманна стали першим фіналістом Кубка Німеччини.

Додамо, що ім'я другого фіналіста стане відоме вже 1 травня. Дортмундська Борусія прийматиме Хольштайн із другої Бундесліги.