Боруссия Д разбила Хольштайн Киль (5:0) и сыграет с РБ Лейпциг в финале Кубка Германии 2020/21. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Германии 2020/21. Полуфинал

Боруссия Д – Хольштайн Киль – 5:0

Голы: Рейна, 16, 22, Ройс, 26, Азар, 32, Беллингем, 42

Победитель этого матча получил путевку в финал Кубка Германии, в который 30 апреля уже пробился РБ Лейпциг, обыграв бременский Вердер. Именно Хольштайн, который занимает 4 место во Второй Бундеслиге и претендует на выход в элиту, стал автором самой громкой сенсации турнира. В январе команда из Киля выбила Баварию, переиграв мюнхенцев в серии пенальти.

Эрлинг Холанд не попал даже в заявку – у лучшего бомбардира Боруссии незадолго до матча возникли проблемы с мышцами. Атакующее звено "шмелей" сформировали Торган Азар, Марко Ройс, Джейдон Санчо и Джованни Рейна.

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Именно последний открыл счет уже на 16-й минуте. Санчо сместился слева в центр и отдал на Рейну, а американец неотразимо пробил в дальний угол. 1:0 в пользу Боруссии. Дортмунд не остановился и быстро удвоил преимущество. Ройс классно пропустил мяч в штрафной, затем получил пас от партнера и пяткой скинул на Геррейро. Португалец тоже пяткой продлил на Рейну, которому оставалось поразить пустые ворота. Роскошно!

У Дортмунда получалось абсолютно все – например, Санчо начал куражиться еще при нулевом счете. Посмотрите, какое посмешище сделал англичанин из своего оппонента.

Избиение продолжилось – тут же Хольштайн получил и третий гол. Джан отлично забросил на Ройса, а капитан в два касания разобрался с защитником и голкипером. 3:0 уже на 26-й минуте. Гости могли сократить отставание, но Боруссию спасла штанга. Хозяева намек поняли и забили снова – Азар использовал свой шанс после ошибки соперников. Интрига умерла.

Еще до перерыва фантастическая сегодня Боруссия забила 5-й гол. Беллингем из-за пределов штрафной записал и свою фамилию в протокол. Правда, помог рикошет. 5:0 после первого тайма. Этот счет в итоге стал окончательным – после перерыва "желто-черные" успокоились и забитых мячей больше не было.

Боруссия Д определит обладателя Кубка Германии в противостоянии с РБ Лейпциг. Финальный матч в Берлине будет сыгран 13 мая.

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