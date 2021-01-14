Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Хольштайн – Баварія – 2:2 (6:5)

Голи: Бартельс, 37, Вальс, 90+5 – Гнабрі, 14, Сане, 48

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Суперники активно розпочали матч, попри швидкий гол від Баварії, представники другої Бундесліги не опустили руки і до перерви вирівняли становище. У другому таймі Сане неймовірним ударом зі штрафного знову вивів мюнхенців вперед.

Коли здавалось, що перемога від чинного чемпіона Німеччини нікуди вже не дінеться, за кілька секунд до фінального свистка Хольштайн знову зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм. Два тайми по 15 хвилин сильнішого не визначили. У серії післяматчевих пенальті Нойєр не врятував мюнхенців, і господарі були фартовішими у "лотереї".

У 1/8 фіналу Кубка Німеччини Хольштайн зустрінеться з Дармштадтом. Варто відзначити, що Баварія була чинним тріумфатором турніру.

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