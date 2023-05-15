"Динамо останні 4 роки мучилось з футболістом на позиції центрфорварда, вони пробували багатьох – ніхто не заграв. Був період, коли найкращим форвардом Динамо був півзахисник Гармаш. Ваната особливо ніхто в розрахунок не брав, так часто буває з власними вихованцями, які ростуть в тебе під носом, а ти його не помічаєш.

Ванат дуже багато забивав на молодіжному рівні. Минулого сезону його віддали в оренду в Чорноморець набиратися досвіду. Там він не дуже яскраво проявив себе, забивши 3 м’ячі в 17 матчах. Григорчук, який очолив одеситів у другій частині минулого сезону, Ваната в своїх планах не мав.

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Після повернення з Чорноморця у Ваната стався кар’єрний прорив. Спочатку він трьома голами та двома асистами в матчах з Північною Македонією та Францією забезпечив молодіжній збірній місце в плей-оф кваліфікації Євро-2023. А згодом виграв конкуренцію за місце основного форварда в складі Динамо. Якщо брати 2023 рік, то Ванат безальтернативний вибір на вістрі атаки киян.

І на мою думку, відсутність конкуренції та наявність права на помилку дала 21-річному форварду важливий поштовх у розвитку. Зараз у Ваната 11 голів у чемпіонаті, в останніх 8 матчах він забив 6 голів. І що важливо, він забивав по разу в кожному з тих шести поєдинків. Є форварди, яких у важких матчах на полі не видно, а потім "наб’ють торбу глухарям" і стають найкращими бомбардирами турніру. Ванат зараз забиває майже всім, і я вважаю, що це важлива характеристика.

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Його гра проти Чорноморця була яскравим промінчиком у посередньому футболі Динамо. Хитрий, динамічний, хороша швидкість, дуже добре працює із м’ячем, розумно відкривається, грає двома ногами, обігрує в обидві сторони, відчуває, коли потрібно віддати передачу, якісно підігрує, різкий. Ще мені подобається, що він на відміну від інших нападників Динамо нахабний на полі, сміливо йде на завершальний удар. В матчі проти Чорноморця Ванат забив сам і віддав результативну передачу Буяльському, а в першому таймі зібрав на собі захисників та віддав вишуканий пас на Буяльського, вивівши Віталія 1-на-1 з воротарем. Шкода, що Буяльський не забив.

Минулого року мені розповідали, що Ванат входить в сфери інтересів Аякса. Думаю прямо зараз Влад на своєму місці в київському клубі. Він має прекрасний шанс постійно грати, забивати і прогресувати, це дуже важливо в 21 рік. І на мій погляд, Ванат повинен бути кандидатом в національну збірну України. В УПЛ є тільки 2 форварди, які повинні бути кандидатами в національну збірну – Довбик і Ванат", – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

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