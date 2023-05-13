Динамо поступилось Чорноморцю у видовищному поєдинку 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо – Чорноморець на "Футбол 24".

Чорноморець шокував Динамо вже на 3 хвилині – Єрмаков замкнув навіс Кузика з кутового. На 11 хвилині рахунок вже був 0:2 – Бадібанга після комбінації навісив у центр штрафного, а Демченко без спротиву відправив головою м'яч у нижній кут.

Динамо драматично програло Чорноморцю у свій день народження – Григорчук завдав Шовковському першої поразки в УПЛ

Буяльський перед перервою не реалізував шикарний момент, а вже у другому таймі Ванат відіграв відставання, обігравшись з Беніто в стінку. А вже через хвилину Владислав віддав Буяльському, який завершив комбінацію прицільним ударом у ближній верхній кут.

Втім, Демченко на 70 хвилині прикрив м'яч корпусом та приніс киянам перемогу. Додамо, що тренер Динамо (Олександр Шовковський) зазнав першої поразки в домашньому поєдинку – до цього всі наставники "біло-синіх" не поступались у стартовій грі вдома.