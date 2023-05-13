Динамо не мало права не виграти. Дата 13 травня для киян є знаковою одразу з двох причин – сьогодні виповнилося 96 років з дня заснування клубу, а 21 рік тому не стало Валерія Васильовича Лобановського. Іншого результату, окрім домашньої перемоги, від Динамо просто б не зрозуміли.

Втім, ці слова – не більше, ніж лірика. Кияни під керівництвом Шовковського хоч і виграли три поспіль матчі УПЛ, однак до гри "біло-синіх" є багато питань. Поєдинок проти Чорноморця теж не обіцяв бути легким, навіть з урахуванням кадрових втрат одеситів (Брагару, Васильєв та Авагімян відбували дискваліфікацію).

Команда Романа Григорчука у другій частині чемпіонату вже відібрала очки в Шахтаря, а СК Дніпро-1 програла за дуже суперечливих рішень арбітра. До поєдинку на стадіоні імені Лобановського Чорноморець підходив із двоочковим відривом від зони перехідних матчів. Динамо йшло 4-м, відстаючи від Зорі на 5 пунктів – відповідно, залікові пункти були потрібні обом командам.

Динамо – Чорноморець: онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

Шовковський не здивував стартовим складом. Повернувся Дячук, який відбув дискваліфікацію і замінив у старті Дениса Попова. Іншого дискваліфікованого – Тимчика – підміняв Караваєв, який не грав більше місяця. Зліва в атаці тренер Динамо віддав перевагу Волошину, який вдало вийшов проти Кривбаса в минулому турі. Решта – прогнозовано.

Вже на другій хвилині Нещерет змушений був рятувати киян. Караваєв невдало скинув на Дячука, м'яч підхопив Алефіренко, який пробив у кут воріт. Нещерет перевів на кутовий, після якого відбив ще й обвідний удар Кузика. Але третій удар таки став гольовим. Подача кутового, Єрмаков виграв боротьбу у Дячука і головою відкрив рахунок. Йшла лише третя хвилина – катастрофічний старт від Динамо.

Одесити продовжили розривати суперника. Удар п'ятою Алефіренка і паніка у штрафному киян ледь не призвели до другого пропущеного м'яча. Господарі відповіли неточним ударом Андрієвського. А далі був шок. На 11-й хвилині Демченко подвоїв перевагу гостей. Бадібанга навісив у центр штрафного, а Олександр виграв позицію в Беніто і забив другий гол. 0:2 – Чорноморець просто розвалив Динамо у дебюті матчу.

Команда Григорчука після такого старту віддала м'яч динамівцям, а ті просто не знали, що з ним робити. Моментів біля воріт Паста не було, а гості продовжували кусати киян закиданнями на хід швидкому Алефіренку. Один із таких ривків в останній момент перервав Дячук, зігравши у ризикованому підкаті. 0:4 за кутовими на 20-й хвилині – на той момент на полі була лише одна команда.

Втім, поступово Динамо почало подавати ознаки життя. Міг бути шанс у Ваната, однак Сидорчук засильно віддав на хід форварду. А на 29-й хвилині виник спірний момент. Паст на лінії воріт дістав м'яч після удару Волошина, а захисник виніс подалі. Схоже, голу дійсно не було.

Проте він мав бути на 37-й. Ванат, перебуваючи в оточенні 4-х суперників, розкішно підсік на Буяльського. Віталій опинився перед Пастом, але пробив повз ворота. І тут же сам Ванат втік від Салюка і пробив повз дальню стійку. Ожили кияни ближче до перерви, але підсумок першого тайму вирішили два голи в дебюті поєдинку.

Другий тайм розпочався з голу Динамо. Ванат підхопив м'яч, обігрався з Беніто і реалізував вихід віч-на-віч з Пастом. Йшла 53-тя хвилина, а ще за дві рахунок був рівним. Буяльський отримав пас від Караваєва, обстукався з Ванатом і влучно пробив під поперечину. 2:2! Як і в матчі з Кривбасом, кияни суттєво додали після перерви, а от команда Григорчука, таке враження, забула вийти з роздягальні.

Ванат ледь не вивів Динамо вперед, але влучив у частокіл ніг (а, може, й рук) суперників. Віталій Романов не відреагував, а VAR не було. Пішла відкрита гра – Нещерет знову рятував після потужного удару з меж штрафного. Щоправда, згодом Руслан помилився на виході після кутового, чим ледь не скористався Бадібанга, який не влучив у кут.

Але на 70-й хвилині одесити все ж досягли мети. Нещерет невдало вибив, м'яч опинився в Демченка. Той ефектно розвернув Сидорчука і пробив у кут воріт. 2:3 – Чорноморець таки реалізував свій момент, скориставшись помилкою суперників.

Кияни всіма силами намагалися уникнути поразки. Ванат з метра влучив у поперечину, але перед тим заліз в офсайд. Царенко крутив у дальній кут – трохи вище. Це був останній момент у матчі.

2:3 – Чорноморець зіпсував Динамо день народження клубу, завдавши Шовковському першої поразки. Якщо Шахтар сьогодні обіграє Інгулець, то кияни де-юре втратять шанси на чемпіонство. Зоря може відірватися від Динамо вже на 8 очок за 4 тури до фінішу – шансів на третє місце у "біло-синіх" майже не залишилося. Чорноморець приємно здивував – одесити вкотре дали бій статусному супернику. Команда Григорчука набрала 29 очок і відірвалася від небезпечної зони на 5 балів, піднявшись на проміжне 9 місце.