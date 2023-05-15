"Динамо последние 4 года мучилось с футболистом на позиции центрфорварда, они пробовали многих – никто не заиграл. Был период, когда лучшим форвардом Динамо был полузащитник Гармаш. Ваната особо никто в расчет не брал, так часто бывает с собственными воспитанниками, которые растут у тебя под носом, а ты его не замечаешь.

Ванат очень много забивал на молодежном уровне. В прошлом сезоне его отдали в аренду в Черноморец набираться опыта. Там он не очень ярко проявил себя, забив 3 мяча в 17 матчах. Григорчук, который возглавил одесситов во второй части прошлого сезона, Ваната в своих планах не имел.

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После возвращения из Черноморца у Ваната произошел карьерный прорыв. Сначала он тремя голами и двумя ассистами в матчах с Северной Македонией и Францией обеспечил молодежной сборной место в плей-офф квалификации Евро-2023. А затем выиграл конкуренцию за место основного форварда в составе Динамо. Если брать 2023 год, то Ванат – безальтернативный выбор на острие атаки киевлян.

И по моему мнению, отсутствие конкуренции и наличие права на ошибку дало 21-летнему форварду важный толчок в развитии. Сейчас у Ваната 11 голов в чемпионате, в последних 8 матчах он забил 6 голов. И что немаловажно, он забивал по разу в каждом из тех шести поединков. Есть форварды, которых в трудных матчах на поле не видно, а затем "набьют кошелку глухарям" и становятся лучшими бомбардирами турнира. Ванат сейчас забивает почти всем, и я считаю, что это немаловажная характеристика.

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Его игра против Черноморца была ярким лучиком в посредственном футболе Динамо. Хитрый, динамичный, хорошая скорость, очень хорошо работает с мячом, разумно открывается, играет двумя ногами, обыгрывает в обе стороны, чувствует, когда нужно отдать передачу, качественно подыгрывает, резок. Еще мне нравится, что он в отличие от других нападающих Динамо наглый на поле, смело идет на завершающий удар. В матче против Черноморца Ванат забил сам и отдал результативную передачу Буяльскому, а в первом тайме собрал на себе защитников и отдал изысканный пас на Буяльского, выведя Виталия 1-на-1 с вратарем. Жаль, что Буяльский не забил.

В прошлом году мне рассказывали, что Ванат входит в сферу интересов Аякса. Думаю прямо сейчас Влад на своем месте в киевском клубе. У него прекрасный шанс постоянно играть, забивать и прогрессировать, это очень важно в 21 год. И на мой взгляд Ванат должен быть кандидатом в национальную сборную Украины. В УПЛ есть только 2 форварда, которые должны быть кандидатами в национальную сборную – Довбик и Ванат", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

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