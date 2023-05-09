"Дивлюся і Першу лігу, і УПЛ. Намагаюся бути в курсі останніх подій. Зрозуміло, що рівень чемпіонату зараз слабкий, але добре, що він взагалі проводиться.

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Це потрібно пережити. Будемо сподіватися, що з часом рівень підніметься. Практично всі команди у нас рівні, трохи випадає Львів. Я не бачу у команд якогось прогресу і явного лідера. Також я думав, що молодь більше про себе заявить і з'являться нові зірочки, але цього не сталося. Це трохи засмучує.

Я стежу, в основному, за молоддю. Мені імпонують три гравці Руха: Слюсар, Дідик і Сапуга. Вони фактурні, бойовиті й у них є хороший рівень майстерності. Думаю, у майбутньому вони гратимуть у збірній України. Я бачу в них серйозну перспективу.

Ще можу відзначити Ваната з Динамо. У нього є всі якості, щоб стати хорошим нападником і вирішити багаторічну проблему киян в атаці.

Чи готові вищезгадані представники Руха підсилити Шахтар чи Динамо? Я думаю, вони спокійно вже можуть грати в цих клубах і бути одними з найкращих. Для їхнього прогресу потрібно, щоб команда грала, а Рух поки що мучиться, а не грає", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Динамо нині бореться з Зорею за бронзу УПЛ, а Рух намагається зберегти прописку в еліті.

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