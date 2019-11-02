Десна переграла Ворсклу в матчі без моментів і продовжила зазіхати на срібло УПЛ

У матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги полтавська Ворскла приймала чернігівську Десну. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла, яка разом зі Львовом перед цим матчем ділила останню сходинку турнірної таблиці УПЛ, переживає не найкращі часи. В останніх семи поєдинках полтавці лише двічі звели свої поєдинки до нічиєї, а всі інші матчі програли. Додати яскравих барв у чорну смугу Ворскли змогла мінімальна перемога "біло-зелених" в матчі 1/8 Кубка України проти Колоса. Ця звитяга мала надихнути команду Віталія Косовського на нові звершення і у чемпіонаті.

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Суперник полтавців – чернігівська Десна – стрімко увірвавшись до когорти лідерів українського футболу, веде відчайдушну боротьбу за другу сходинку з Динамо та Зорею. Тож аби продовжувати конкурувати за призові місця і можливість представляти Україну у єврокубках чернігівцям необхідно набирати очки у кожному матчі. Зважаючи на вищенаведене, на стадіоні у Полтаві очікувалась напружена боротьба.

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Перші хвилини, власне, це і підтвердили – команди боролись, в основному, у центрі поля, а захисники не дозволяли пробивати по воротах. Першого удару у матчі було завдано по воротах Десни – Євгеній Мартиненко підключився до стандарту своєї команди і пробив головою над поперечиною. Загалом, до 20-ї хвилини Ворскла виглядала цікавіше, не дозволяючи супернику загострювати біля своїх воріт.

В середині тайму чернігівці створили одразу кілька небезпечних моментів. Спочатку Владислав Калітвінцев намагався пасом знайти Дмитра Хльобаса, однак того випередили захисники і удару в падінні зумів завдати Максим Дегтярьов. Вже за мить Артем Фаворов, отримавши круглого від того ж Калітвінцева, з-за меж штрафного майданчика пробивав у лівий кут воріт і м’яч просвистів впритул до стійки. Згодом героєм епізоду став вже голкіпер Десни Євген Паст, який у воротарському майданчику зіграв на випередження і ціною травми кулаком вибив м’яч якомога далі, зачепивши також голову Юрія Коломойця. На 36-й хвилині Чеснаков з перспективного штрафного не зміг перекинути стінку з футболістів Десни.

Обидва тренери відверто нервували, і по перерві зробили по одній заміні – на полі з’явились Андрій Мостовий та Дмитро Кравченко. На 51-й хвилині гравці Десни провели чудову затяжну атаку і могли вийти вперед, однак Артем Фаворов довго возився з м’ячем, втратив момент для удару і захисники Ворскли встигли накрити всіх гравців суперника у своєму штрафному. Згодом Юрій Козиренко з лівого флангу вирізав у штрафний майданчик, намагаючись перекинути круглого через воротаря, однак ніхто з полтавців на передачу не відгукнувся.

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На 62-й хвилині біля воріт Ворскли виник перший по-справжньому небезпечний момент: Андрій Богданов розіграв кутовий з тезкою Мостовим і той навісив на Дегтярьова. Максим пробив головою і вже був готовий святкувати взяття воріт, та на шляху м’яча опинився голкіпер Різник, який самого удару не бачив. Згодом Дегтярьов, після навісу з кутового, ножицями через себе пробивав по воротах Ворскли, однак влучив у голову Чеснакова, ще й заробив жовту картку за небезпечну гру.

На 76-й хвилині Десна все-таки розпакувала ворота суперника: після навісу зі штрафного у воротарський майданчик Дмитро Різник зреагував на удар і відбив круглого перед собою, однак швидшим на добиванні виявився Максим Імереков, який і відкрив рахунок у матчі. Ворскла кинулась відігруватись, однак Рябоконь і компанія не збирались віддавати перемогу без бою. За дві хвилини до закінчення матчу удару з-за меж штрафного завдав Чеснаков, але м’яч пролетів повз стійку. Більше обидві команди нічого важливого на полі не створили.

Перемога принесла Десні 26 очок та другу сходинку у турнірній таблиці, Ворскла з 8-ма пунктами залишилась передостанньою.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ