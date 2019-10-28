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Ворскла перебуває в психологічній дупі, – Чеснаков

11:53 320 Читать на русском
Ворскла перебуває в психологічній дупі, – Чеснаков
Володимир Чеснаков / desporter.com.ua

Захисник Ворскли Володимир Чеснаков емоційно прокоментував результати полтавської команди.

16’ Назарій Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаєв
77’ Богдан Лєднєв
 
Володимир Баєнко 56’
16’ Назарій Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Володимир Баєнко
61’ Владислав Кабаєв
77’ Богдан Лєднєв

"Команда перебуває в психологічній дупі. Після таких ігор хочеться закінчити з футболом. І все.

Красивий гол Русина у відеоогляді Зоря – Ворскла – 4:0

Коли Ворскла посідає таку позицію – це сором, ганьба і просто "капець", – розповів Чеснаков в коментарі програми ПроФутбол.

Нагадаємо, Ворскла розгромно програла Зорі (0:4) та довела свою серію без перемог до 7 матчів.

Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ

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Ворскла Ворскла Зоря - Ворскла Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков
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