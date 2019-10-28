Ворскла перебуває в психологічній дупі, – Чеснаков

Захисник Ворскли Володимир Чеснаков емоційно прокоментував результати полтавської команди.

"Команда перебуває в психологічній дупі. Після таких ігор хочеться закінчити з футболом. І все.

Красивий гол Русина у відеоогляді Зоря – Ворскла – 4:0

Коли Ворскла посідає таку позицію – це сором, ганьба і просто "капець", – розповів Чеснаков в коментарі програми ПроФутбол.

Нагадаємо, Ворскла розгромно програла Зорі (0:4) та довела свою серію без перемог до 7 матчів.

Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ