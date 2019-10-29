Косовський – про жахливі результати Ворскли: Треба поговорити з гравцями по-чоловічому

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський прокоментував чергову поразку полтавців у матчі 12 туру УПЛ проти Зорі (0:4).

"Вболівальники вимагають результат, звичайно. Але шукати причини, виправдовуватися... Так, жовті картки, вилучення вплинуло на результат, в кінці тайму пропустили вдруге. Це все виправдання. Потрібно причини шукати тільки в собі, намагатися вийти з цієї ситуації.

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Потрібно підтримувати хлопців. Думаю, треба вже поговорити по-чоловічому, щоб з'явилося розуміння складної ситуації Ворскли. Так, треба тренуватися, але ще потрібно знаходити сили в собі, щоб підніматися і рухатися вперед", – сказав Косовський в коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Ворскла здобула всього одне очко в сімох останніх турах УПЛ і посідає 11 сходинку турнірної таблиці.

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