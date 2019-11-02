Десна переиграла Ворсклу в матче без моментов и продолжила посягать на серебро УПЛ

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла принимала черниговскую Десну. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ворскла, которая вместе со Львовом перед этим матчем делила последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, переживает не лучшие времена. В последних семи поединках полтавчане только дважды довели свои поединки до ничьей, а все остальные матчи проиграли. Добавить ярких красок в черную полосу Ворсклы смогла минимальная победа "бело-зеленых" в матче 1/8 Кубка Украины против Колоса. Эта победа должна была вдохновить команду Виталия Косовского на новые свершения и в чемпионате.

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Соперник полтавчан – черниговская Десна – стремительно ворвавшись в число лидеров украинского футбола, ведет отчаянную борьбу за второе место с Динамо и Зарей. Поэтому, чтобы продолжать конкурировать за призовые места и возможность представлять Украину в еврокубках, черниговцам необходимо набирать очки в каждом матче. Учитывая вышеизложенное, на стадионе в Полтаве ожидалась напряженная борьба.

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Первые минуты, собственно, это и подтвердили – команды боролись в основном в центре поля, а защитники не позволяли пробивать по воротам. Первый удар в матче был нанесен по воротам Десны – Евгений Мартыненко подключился к стандарту своей команды и пробил головой над перекладиной. В общем, к 20-й минуте Ворскла выглядела интереснее, не позволяя сопернику обострять у своих ворот.

В середине тайма черниговцы создали сразу несколько опасных моментов. Сначала Владислав Калитвинцев пытался пасом найти Дмитрия Хлебаса, однако того опередили защитники и удар в падении сумел нанести Максим Дегтярев. Уже через мгновение Артем Фаворов, получив круглого от того же Калитвинцева, из-за пределов штрафной площадки пробивал в левый угол ворот, и мяч просвистел вплотную к стойке. Впоследствии героем эпизода стал уже голкипер Десны Евгений Паст, который во вратарской площадке сыграл на опережение и ценой травмы кулаком выбил мяч подальше, задев также голову Юрия Коломойца. На 36-й минуте Чеснаков с перспективного штрафного не смог перебросить стенку из футболистов Десны.

Оба тренера откровенно нервничали, и после перерыва сделали по одной замене – на поле появились Андрей Мостовой и Дмитрий Кравченко. На 51-й минуте игроки Десны провели замечательную затяжную атаку и могли выйти вперед, однако Артем Фаворов долго возился с мячом, потерял момент для удара и защитники Ворсклы успели накрыть всех игроков соперника в своей штрафной. Впоследствии Юрий Козыренко с левого фланга вырезал в штрафную, пытаясь перебросить круглого через вратаря, однако никто из полтавчан на передачу не откликнулся.

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На 62-й минуте у ворот Ворсклы возник первый по-настоящему опасный момент: Андрей Богданов разыграл угловой с тезкой Мостовым и тот навесил на Дегтярева. Максим пробил головой и уже был готов праздновать взятие ворот, но на пути мяча оказался голкипер Резник, который самого удара не видел. Впоследствии Дегтярев, после навеса с углового, ножницами через себя пробивал по воротам Ворсклы, однако попал в голову Чеснакову, еще и заработал желтую карточку за опасную игру.

На 76-й минуте Десна все же распаковала ворота соперника: после навеса со штрафного во вратарскую Дмитрий Резник среагировал на удар и отбил круглого перед собой, однако первым на добивании оказался Максим Имереков, который и открыл счет в матче. Ворскла бросилась отыгрываться, однако Рябоконь и компания не собирались отдавать победу без боя. За две минуты до окончания матча удар из-за пределов штрафной нанес Чеснаков, но мяч пролетел мимо штанги. Больше обе команды ничего важного на поле не создали.

Победа принесла Десне 26 очков и второе место в турнирной таблице, Ворскла с 8-ю пунктами осталась предпоследней.

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