Динамо та Шахтар дізнались імена арбітрів, які розсудять перенесені матчі УПЛ
Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на перенесені матчі 5-го та 12-го турів УПЛ за участі Динамо та Шахтаря.
Динамо та Шахтар 1-го травня проведуть свої перенесені поєдинки 5-го та 12-го турів УПЛ проти Вереса та Чорноморця відповідно, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Динамо – Верес. Головний арбітр – Микола Козиряцький, суддя VAR – Віктор Копієвський.
Чорноморець – Шахтар. Головний арбітр – Віталій Романов, суддя VAR – Олег Деревінський.
Додамо, що Динамо та Шахтар не проводили ці свої матчі у заплановані дати через участь у єврокубках. Наразі "гірники" випереджають киян на 4 очки.
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