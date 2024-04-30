Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на перенесені матчі 5-го та 12-го турів УПЛ за участі Динамо та Шахтаря.

Динамо та Шахтар 1-го травня проведуть свої перенесені поєдинки 5-го та 12-го турів УПЛ проти Вереса та Чорноморця відповідно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Динамо – Верес. Головний арбітр – Микола Козиряцький, суддя VAR – Віктор Копієвський.

Чорноморець – Шахтар. Головний арбітр – Віталій Романов, суддя VAR – Олег Деревінський.

Додамо, що Динамо та Шахтар не проводили ці свої матчі у заплановані дати через участь у єврокубках. Наразі "гірники" випереджають киян на 4 очки.

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