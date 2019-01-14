Реал Мадрид здобув важку виїзну перемогу над Бетісом

Реал Мадрид у матчі 19-го туру іспанської Прімери переграв Бетіс завдяки голам Луки Модріча та Дані Себальйоса.

Чемпіонат Іспанії 2018/2018, 19-й тур

Бетіс – Реал Мадрид – 1:2

Голи: Каналес, 69 (пен) – Модріч, 13, Себальйос, 88

Перший тайм наодному з найбільш гучних стадіонів у Іспанії відзначався великою емоційністю, але реальних гольових моментів було обмаль. Реал досить швидко обжився на полі й високо пресингував, що призвело до голу вже на 13-й хвилині зустрічі: Карвахаль змістився з флангу та пробив з лінії штрафного, його удар заблокували, але тут же Модріч прийняв відскок та пробив точно у дев'ятку – 0:1. Щоправда, у цій атаці була підозра на офсайд, але арбітр Андрес Ернандес Ернандес, порадившись з відеоасистентом, зарахував цей м'яч.

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Серйозно малюнок гри після цього не змінився. У Бетіса до 40-х хвилин не було жодного удару чи можливості відзначитись, в той час як Реал вже 9 разів обстріляв ворота Пау Лопеса. Найбільш близькими до наступного голу мадридці були на 29-й та 34-й хвилинах: у першому випадку Пау Лопес витягнув удар Вінісіуса метрів з 10-ти, а в другому Вальверде запоров вихід один на один – точніше, господарів врятував Барраган, який в останній момент встиг повернутись та вибити м'яч у підкаті.

Бетіс хоч і не загострював, однак непогано тримав м'яч і не відсиджувався на своїй половині поля. Найбільш активним у складі севільців був 37-річний Хоакін, який раз за разом проникав між лініями та центрбеками, змушуючи останніх фолити. На 42-й хвилині одне з таких порушень призвело до штрафного метрів з 25-ти, однак Серхіо Каналес закрутив м'яч у метрі від лівої штанги. На 45-й він повторив свою спробу низом і з гри, але й цього разу не влучив у площину, після чого стався неприємний епізод з Карімом Бензема. Французький нападник зіткнувся на фланзі з двома захисниками та зламав палець на руці. По перерві його замінили на 21-річного дебютанта Крістіана Гомеса.

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Другий тайм шокував мадридських вболівальників практично повною відсутністю атакувальної гри Реала. Бетіс одразу захопив м'яч та почав довгий методичний тиск. Вже на 47-й хвилині Каналес з лівого краю карного майданчика пробив по центру воріт, через три хвилини після прострілу з флангу захисники гостей ледь не зрізали м'яч у власні ворота, а на 60-й Андрес Гуардадо поклав корпус та пробив у дотик метрів з 20-ти – м'яч пройшов поруч зі штангою. На той момент відсоток володіння м'ячем у Бетіса складав 72%! Зрештою, все призвело до голу, який стане черговим скандалом.

На 67-й хвилині Серхіо Каналес отримав розрізну передачу з глибини, вийшов віч-на-віч з Навасом та пробив його, однак арбітр Ернандес Ернандес не поспішав зараховувати забитий м'яч. Голова та половина корпусу хавбека господарів була в офсайді, однак на 69-й, поспілкувавшись з відеоасистентом, він зарахував гол. Після цього у грі Реала нічого не змінилося: команда не провела жодної атаки та жодного удару, Соларі до 82-ї хвилини не робив замін, а Бетіс поступово виходив вперед по статистичних показниках, в яких гості у першому таймі набили солідну перевагу.

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На 84-й хвилині господарі втратили шанс вирвати перемогу після того, як Тельйо промахнувся з лівого краю штрафного. Реал покарав на 87-й: Каземіро втік через центр, заробив фол в метрах 23-х від воріт, а Себальйос майстерно виконав штрафний – 1:2. Гравці Бетіса були шоковані голом свого колишнього футболіста й не змогли вже прийти до тями. Мадрид святкував дуже важку перемогу.

Таким чином, Реал набрав 33 очки та піднявся на четверте місце в турнірній таблиці, в той час як Бетіс залишився на сьомій сходинці з 26 заліковими балами.