Скаути Реала переглянуть Пйонтека під час зборів Дженоа в Іспанії

Форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек продовжує перебувати на радарах Реала. Найближчим часом представники мадридців планують переглянути польську сенсацію в дії.

Скаути мадридського Реала планують переглянути нападника Дженоа Кшиштофа Пйонтека, яким цікавиться "королівський клуб".

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Завтра Дженоа на зборах у іспанській Мурсії проведе контрольний матч проти команди одного з нижчих дивізіонів Німеччини. Якраз цей поєдинок планує відвідати делегація мадридців, аби подивитись на польського бомбардира в дії, інформує AS.

Нагадаємо, 23-річний Пйонтек перебрався до Дженоа минулого літа та справив справжній фурор. В активі поляка 13 голів у чемпіонаті Італії – більше лише у Кріштіану Роналду.

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