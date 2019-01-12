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Вінісіус хоче отримати ігровий номер Бейла

12:20 385 Читать на русском
Вінісіус хоче отримати ігровий номер Бейла
Жуніор Вінісіус і Гарет Бейл / AS

Нападник мадридського Реала Жуніор Вінісіус хоче, щоб після відходу з клубу Гарета Бейла, номер валлійця дістався саме йому.

Бразилець прагне отримати футболку з 11-м номером після трансферу британського вінгера, повідомляє AS.

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Вінісіус грав під цим номером у складі Кастільї, поки його не перевели до основної команди "вершкових". Наразі 18-річний талант грає за мадридців під 28-м номером.

У нинішньому сезоні Жуніор Вінісіус провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Натомість Гарет Бейл нещодавно отримав чергову травму, а також оскандалився через ранній від'їзд із стадіону в програному Реал Сосьєдаду матчі.

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
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