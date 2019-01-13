Реал налаштований підписати Маркіньйоса – бразилець є пріоритетом для "вершкових"

Захисник ПСЖ Маркіньйос може продовжити кар'єру в Реалі. "Королівський клуб" прагне підписати бразильця найближчого літа.

Захисник ПСЖ Маркіньйос потрапив до сфери зацікавлень Реала. 24-річний центрбек збірної Бразилії став пріоритетним варіантом для підсилення захисту "вершкових" найближчого літа, повідомляє El Pais.

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Зазначається, що Реал вже контактував з агентами гравця, вивчаючи можливість трансферу. До слова, раніше повідомлялось про інтерес мадридців до інших гравців ПСЖ – Неймара та Кіліана Мбаппе.

Маркіньйос виступає за ПСЖ з 2013 року. Тоді Рома отримала за бразильця більше 30 млн євро. В поточному сезоні захисник провів у складі паризького клубу 22 матчі, у яких відзначився 3-ма голами.

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