Реал воює з VAR – Перес бачить змову: закуліси першого великого суддівського скандалу року

Королівський клуб вважає, що іспанська версія VAR – тотальний провал та комедія.

Йшла 65-та хвилину матчу Мадрид – Сосьєдад. Вінісіус прокинув м'яч повз Херонімо Рульї та повалився на газон після контакту з рукою голкіпера баскської команди. Пенальті! Принаймні так подумали більшість фанів на трибунах та глядачі, які спостерігали за грою біля екранів своїх телеприймачів. Арбітр зустрічі Луїс Монуера Монтеро попри емоційні протести "бланкос" дозволив дограти епізод... і не повернувся до його розгляду.

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Шоковані гравці Реала рвуть на собі волосся та не можуть зрозуміти, чому рефері ігнорує допомогу відеоасистента. І подив мадридців можна зрозуміти: навіщо взагалі потрібен VAR, якщо його не використовують у настільки спірних ситуаціях... Однак Монуера Монтеро спав спокійно після скандалу на Бернабеу. Каталонський рефері прийняв рішення не призначати пенальті на основі власних спостережень, вважаючи, що його вирок ратифікований якраз системою VAR!

"Це був очевидний пенальті. Монуера Монтеро припустився великої помилки. Теж саме стосується Мелеро Лопеса, який відповідав за VAR. Головний арбітр матчу повинен був взяти паузу та переглянути повтор епізоду. Якщо його рішення ще можна виправдати динамічністю епізоду, то наразі незрозуміло, чи займалась бригада VAR. Вони були зобов'язані попередити рефері", – вважає екс-рефері ФІФА Ітуральде Гонсалес.

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То хто ж припустився помилки – арбітр чи його відеоасистенти, які перебували у спеціально облаштованому приміщенні стадіону? Однозначної відповіді на це запитання не дає навіть такий собі посібник із застосування VAR. Виявляється, що суддівська бригада, яка відповідала за роботу відеоасистента, мала повне право не попереджати Монуеру Монтеро про можливий фол. "Арбітру радять зупинити матч, коли відбувається ЯВНЕ порушення правил", – цитує Marca один з пунктів протоколу VAR.

Виходить, що епізод з падінням Вінісіуса не був переглянутий, бо у наявності фолу сумнівались навіть судді, які відповідали за відеоповтори. Вони переклали усю відповідальність на каталонського рефері, а той своєю чергою відчував себе захищеним офіцерами VAR. Монтеро зафіксував те, що бачив, тож до нього претензій не так вже й багато. А ось запровадження технологій викликає дуже багато виправданих нарікань. "Такі епізоди не можуть залишатись нерозглянутими лише через те, що один поклався на власну інтуїцію, а інші сиділи та сумнівались", обурюються іспанські ЗМІ.

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Після матчу ще більше масла у вогонь підлив Херонімо Рульї, який опинився в епіцентрі скандального епізоду. Аргентинський голкіпер виклав у соціальних мережах фото, де видно, як перед падінням Вінісіуса він торкається м'яча кінчиками власних пальців. Чому повтор з такого ракурсу не підкорився відеоасистенту – ще одне велике запитання.

Поки вся Іспанія ламає собі голову, намагаючись зрозуміти принципи роботи VAR, президент Реала Флорентіно Перес через власні канали поширює теорію змови. Бос королівського клубу вважає, що деякі арбітри свідомо трактують спірні рішення на користь суперників "бланкос". Мадрид начебто постраждав від "суддівського свавілля" вже вісім разів у поточному сезоні. Ба більше, Флорентіно, зв'язавшись з президентом Федерації футболу Іспанії Луїсом Рубіалесом, поскаржився на Мунуеру Монтеро, який начебто відверто вболіває проти Реала.

Такий скандальний висновок Перес зробив після матчу на Іпуруа, коли каталонський рефері очолював бригаду VAR. Тоді Монтеро не приховував своєї радості від гола у ворота Реала, який був підтверджений відеоасистентом.

Jose Luis Munuera Montero árbitro de VAR en su celebración del gol del Eibar en contra del Madrid: "give me five" pic.twitter.com/bBWtN2Btr6 — Karlosclemen (@karlosclemen) 7 січня 2019 р.

Схоже, що війна Мадрид – VAR точно отримає продовження. Інакше й бути не може після публічних скарх на технології з боку Модріча, Рамоса, Бутрагеньйо, Переса та інших представників Реала. Вони вважають, що іспанська версія VAR – тотальний провал. Далі буде...

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