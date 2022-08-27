"Це був невдалий матч, але сьогодні ми грали проти 12 суперників. Рефері був на їхньому боці, це було по-справжньому скандально. Цього суддю треба називати не Ді Белло, а Ді Брутто (Bello італійською "красивий", а Brutto – "потворний", – прим. джерела). Переможний гол треба було скасувати через явний офсайд. Суддя завжди свистів проти нас у єдиноборствах.

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Є питання до нашого тренера... Строппа поки тут, з нами, і ми сподіваємося, що він зможе повернутися на правильний шлях і стати кращим. Починати Серію А з трьох поразок поспіль – це щось дуже і дуже негативне.

Перед матчем я сказав нашим захисникам, як поводитися з нападниками Удінезе, прикривати їх, триматися щільніше, але вони цього не зробили. Я сказав воротареві давати далекі передачі, а нападникам – якнайбільше бити по воротах. Все це були хороші пропозиції, які команда чомусь проігнорувала", – наводить слова Берлусконі Football Italia.

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