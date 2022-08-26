Поєдинок 3-го туру чемпіонату Італії між Лаціо та Інтером завершився перемогою римлян. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Початок поєдинку ознаменувався гучним освистуванням гравців Інтера – фанати Лаціо особливо "були раді" Де Врею, який раніше грав за "орлів". По грі ж Інтер більше тримав м'яч, але лаціале гостро відповідали контратаками. Під кінець тайму матч вирівнявся, а господарі вийшли вперед – Мілінковіч-Савіч з глибини навісив до штрафного, а Андерсон головою замкнув шикарну передачу.

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Інтер відігрався одразу по перерві. Дімарко подав зі штрафного, Думфріс після рикошету виграв боротьбу на другому поверсі та скинув на Лаутаро, який дотиком переправив м'яч у ворота. А під кінець зустрічі Луїс Альберто шикарним ударом поцілив у дальній верхній кут – без шансів для Хандановіча. Крапку в зустрічі поставив Педро, який отримав м'яч від Іммобіле, залишив у дурнях захисника та пробив обвідним ударом у дальній кут.

Таким чином, Лаціо став лідером турнірної таблиці, набравши 7 очок після 3 турів. У Інтера 6 пунктів та аж 4 сходинка.

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