Монца в рамках 3-го туру Серії А не змогла потішити вболівальників дебютною перемогою в Серії А, зазнавши поразки від Удінезе (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Новачок італійської Серії А – Монца – у прем'єрному матчі 3-го туру прийма Удінезе. Обидві команди невдало стартували в сезоні, не вигравши жодного матчу, тож нічия нікого не влаштовувала. Особливо це стосувалося господарів, адже вони йшли у чемпіонаті з нулем очок.

Маліновський втратив один з варіантів переїзду в АПЛ – Вест Хем закриє позицію трансфером за 60 млн євро

Сільвіо Берлусконі підтримує футболістів Монци

Поєдинок виявився доволі динамічним і цікавим. Удінезе виглядав активніше, але Монца до перерви не поступалася в гостроті. За гострими моментами в першому таймі команди йшли на рівних, що і позначилось на рахунку.

Господарі вирвались вперед на 32-й хвилині внаслідок контратаки з серією поперечних передач, у завершенні якої Кольпані пробив метрів з 10-ти – м'яч рикошетом від штанги залетів у сітку. Гості відігрались на 36-й: Ловріч видав розрізний пас на правий край штрафного, звідки Бекао виконав простріл вздовж лінії воротарського – Бету замкнув у дотик. 1:1. Крім того, в першому таймі пригадується гол Капрарі у ворота Удінезе, однак його не зарахували через офсайд.

По перерві фріульці виглядали значно цікавіше за дебютанта Серії А, хоча на 55-й хвилині забивати мала Монца. На щастя для гостей, удар Бірінделлі з правого кута воротарського парирував Сільвестрі. Після цього Удінезе вже нічого не дозволяв супернику, створивши низку моментів і забивши другий гол на 78-й хвилині – Удоджі увійшов у штрафний, обігрався у стіночку з Нестеровскі й розстріляв ворота з близької дистанції. 1:2!

На 86-й хвилині Перрейра забив і третій гол, однак його не зарахували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Удінезе. Фріульці набрали 4 очки й піднялись на десяту позицію в турнірній таблиці, а Монца з нулем залікових балів опустилася на дно.

Результати жеребкування групового етапу ЛЄ – Динамо зіграє зі старими знайомими, Зінченко проти українця