"Это был неудачный матч, но сегодня мы играли против 12 соперников. Рефери был на их стороне, это было по-настоящему скандально. Этого судью надо называть не Ди Белло, а Ди Брутто (Bello на итальянском "красивый", а Brutto – "уродливый", – прим. источника). Победный гол нужно было отменить из-за явного офсайда. Судья всегда свистел против нас в единоборствах.

Удинезе одержал первую победу в сезоне, обыграв Монцу – клуб Берлускони опустился на дно таблицы

Есть вопросы к нашему тренеру... Строппа пока здесь, с нами, и мы надеемся, что он сможет вернуться на верный путь и стать лучше. Начинать Серию А с трех поражений подряд – это что-то очень и очень негативное.

Перед матчем я сказал нашим защитникам, как обращаться с нападающими Удинезе, прикрывать их, держаться поплотнее, но они этого не сделали. Я сказал вратарю давать дальние передачи, а нападающим – больше бить по воротам. Все это были хорошие предложения, которые команда почему-то проигнорировала", – приводит слова Берлускони Football Italia.

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