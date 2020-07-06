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Повернення Барселони до чемпіонських перегонів у відеоогляді розгрому Вільяреала

09:39 - Читать на русском
Повернення Барселони до чемпіонських перегонів у відеоогляді розгрому Вільяреала
Вільяреал – Барселона – 1:4 – відео голів та огляд матчу

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Барселона розгромила Вільяреал на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луїс Суарес 20’
Антуан Грізманн 45’
Ансу Фаті 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луїс Суарес
45’ Антуан Грізманн
87’ Ансу Фаті

"Блаугранас" неймовірно допоміг швидкий гол. Уже на 4-й хвилині небезпечний простріл Альби у власні ворота спрямував Пау Торрес.

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І хоч за 10 хвилин Жерар Морено вдало зіграв на добиванні й зрівняв рахунок, але далі хід матчу повністю контролювала Барселона. Це призвело до двох забитих м'ячів ще до перерви. Спочатку Луїс Суарес після пасу Мессі розкішно поклав у дальню дев'ятку з лінії штрафного майданчика, а потім Антуан Грізманн повторив цей шедевр з нотками елегантності.

Добив "Жовту субмарину" під завісу матчу Ансу Фаті. Талант каталонців на 87-й хвилині увірвався до карної зони суперника, хитнув оборонця і влучно пробив у протихід кіперу.

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Вільяреал - Барселона Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Вільяреал Вільяреал
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