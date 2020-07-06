Повернення Барселони до чемпіонських перегонів у відеоогляді розгрому Вільяреала

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Барселона розгромила Вільяреал на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

"Блаугранас" неймовірно допоміг швидкий гол. Уже на 4-й хвилині небезпечний простріл Альби у власні ворота спрямував Пау Торрес.

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І хоч за 10 хвилин Жерар Морено вдало зіграв на добиванні й зрівняв рахунок, але далі хід матчу повністю контролювала Барселона. Це призвело до двох забитих м'ячів ще до перерви. Спочатку Луїс Суарес після пасу Мессі розкішно поклав у дальню дев'ятку з лінії штрафного майданчика, а потім Антуан Грізманн повторив цей шедевр з нотками елегантності.

Добив "Жовту субмарину" під завісу матчу Ансу Фаті. Талант каталонців на 87-й хвилині увірвався до карної зони суперника, хитнув оборонця і влучно пробив у протихід кіперу.

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