Барселона розгромила Вільяреал: тактичний тріумф Сетьєна, шедевральний виступ Мессі, Суареса й Грізманна, Асенхо – герой

Барселона після перемоги Реала над Атлетіком відстала від першої позиції вже на сім очок, тож права на осічку каталонці вже не мали – "блаугранас" була потрібна тільки перемога. "Жовта субмарина", своєю чергою, після карантину йшла без поразок, вигравши шість матчів із семи і наблизившись до зони ЛЧ на відстань трьох залікових балів. Таким чином, очна зустріч команд приймала характер особливо важливої. Кіке Сетьєн за таким випадком випустив у основі все зіркове тріо нападників.

Повернення Барселони до чемпіонських перегонів у відеоогляді розгрому Вільяреала

Поєдинок розпочався без розкачки, одразу на повних швидкостях. Це вилилось у гол Барселони вже на 4-й хвилині: Альба прорвався лівим флангом і прострілив на ближню стійку Грізманну, а Пау Торрес у спробі вибити м'яч з-під його ніг зрізав сферу у власні ворота – 0:1!

Після цього команди розмінялися непоганими атаками, але без гостроти. Другий момент у матчі стався на 10-й хвилині й також належав Барсі – це Відаль отримав передачу на правий край штрафного й без підготовки пробив на трибуни. Покарання за марнотратство прилетіло за чотири хвилини: Алькасер прийняв пас на хід правим флангом, прорвався до штрафного й прострілив вліво під удар Санті – той виконав потужний удар, тер Штеген парирував на Морено, а Жерар зіграв на добиванні. 1:1!

Барселона одразу ж могла відновити перевагу в рахунку зусиллями Суареса – Луїс вистрілив з гострого кута, однак Асенхо парирував ногою! Втім, на 20-й хвилині уругваєць вже святкував шедевр: Мессі виграв верхову боротьбу в центрі поля, прорвався крізь двох півзахисників і віддав передачу на лінію воротарського, звідки Суарес у дотик закрутив м'яч в дальню дев'ятку – 1:2! Тут же він міг і дубль оформити, вирвавшись сам на сам з голкіпером, однак і обійти його не вдалося, і офсайд помітили. Вільяреал огризнувся контратакою на 30-й хвилині з ударом Чуквуезе метрів з 18-ти над поперечиною.

Один з найкращих шансів забити Вільяреал змарнував на 37-й хвилині, коли Бакка, тільки-но змінивши травмованого Алькасера, пройшов правим флангом у штрафний і потужно пробив під поперечину. Тер Штеген врятував Барсу, після чого пішла швидка контратака з пострілом Відаля приблизно з такої ж позиції – тепер геройствував Асенхо. Ще одна контра на 41-й завершилась одразу двома ударами Суареса метрів з 13-ти – перший парирував Асенхо, другий заблокували.

Зрештою, тиск каталонців призвів до голу на 45-й хвилині. І до якого! Мессі наприкінці швидкого контрвипаду увірвався в карний майданчик і зробив скидку п'яткою на лінію під удар Грізманну – Антуан же у дотик ефектно перекинув воротаря, поклавши м'яч у дальній кут! 1:3.

Другий тайм Вільяреал розпочав з подвійної заміни, однак ніякого посилення у грі "жовтої субмарини" не спостерігалося. Барселона й сама не загострювала довгий час, але м'яч на чужій половині поля тримала надійно. На 58-й хвилині це могло вилитись у гол Суареса, який отримав пас на хід від Відаля, вийшов на ворота під гострим кутом, хитрим рухом прибрав Асенхо, але у порожній ближній кут влучити не зміг. Ще за дві хвилини Луїса зняли з гри разом з Семеду – на полі з'явилися Пуч і Ракітіч.

В другій третині тайму каталонці підвищили оберти. Так, на 67-й хвилині Асенхо двічі врятував Вільяреал, спочатку потягнувши постріл Відаля в один кут, а потім полетівши в інший, щоб взяти добивання Альби! На 70-й же Мессі забив четвертий гол у ворота господарів, завершивши комбінацію за участі Ракітіча, Відаля та Роберто ударом з близької дистанції – втім, взяття воріт скасували через мінімальний офсайд на самому старті атаки.

Тоді Кіке Сетьєн додав до атаки Брейтвейта та Фаті – Мартін міг відзначитись на 81-й хвилині, вирвавшись віч-на-віч з Асенхо і майже перегравши його. В останню мить Серхіо накрив м'яч. Вільяреал огризнувся пострілом Чуквуезе з-під захисника. Тер Штеген не спав.

Зрештою, на 87-й хвилині Барселона добила Вільяреал: Фаті отримав передачу від Альби, змістився з лівого флангу в центр і з рикошетом від ноги Альбіоля пробив у ближній кут – 1:4. В компенсований час Мессі міг і п'ятий гол забити, однак Лео зі штрафного поцілив у поперечину. Добивання ж Брейтвейта з кількох метрів Асенхо перевів у той же каркас. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу каталонців.

Таким чином, Барселона набрала 73 очки, наблизившись до Реала на відстань чотирьох пунктів. Вільяреал, маючи в активі 54 залікових бали, залишається на п'ятій позиції з відставанням від четвертої у три очки.

Найкращий матч Барси при Сетьєні

Кіке, схоже, вигадав, як можна покращити гру Барселони. Ще в поєдинку з Атлетіко він перейшов на схему 4-4-2 ромб, але тоді вона виявилась дещо сирою й розбалансованою – зокрема, Альба залишався ізольованим, команда звалювалась на правий фланг, а пресинг мадридців сильно навантажував цю систему. Крім того, ромб допомагає суперникам при контратаках по флангу. Втім, плюси були зрозумілі – чисельна перевага в центрі й здатність розкрити специфічні якості лідерів (Бускетс вміло розбиває пресинг, позиція під нападниками вигідна диспетчерам, тощо).

Усереднені позиції футболістів Барселони в матчі проти Вільяреала

З Вільяреалом Сетьєн зробив деякі зміни, поставивши під двійку нападників Грізманна, а зліва замість повільного Ракітіча кинувши у бій більш мобільного й витривалого Серхі Роберто. Це збалансувало гру: з Атлетіко на правий фланг приходилось 44% атак, через центр йшли 31%, а через лівий 25% – тепер співвідношення становило 40-30-30. Як наслідок, перший гол прилетів вже на 4-й хвилині саме після прориву Альби, і звідти ж прийшов останній.

Ще одним плюсом для Барселони стала відкрита гра – "жовта субмарина" не дуже активно накривала суперника на чужій половині, просівши за інтенсивністю пресингу в три рази. Левантійці сильно поставили на контратаки, однак вони, схоже, не очікували, що "блаугранас" стануть тиснути рівномірно по всіх зонах і лише додаватимуть протягом гри. Тут далися взнаки і своєчасні та правильні заміни Сетьєна. Крім того, футбол на відкритих курсах, без автобуса, з перевагою в зоні м'яча та при грамотному розташуванні лідерів дозволяв Барсі максимально повно реалізувати перевагу в індивідуальному класі.

Вільяреал старався й класно розпочав поєдинок, але вже після 30-ї хвилини команда Хав'єра Кальєхи просто зникла. Барселона розірвала потужного суперника: 68% володіння, 81%-93% за точністю передач, 10:14 за ударами (4:12 в площину, 5:13 з меж штрафного), 8:22 за проникними передачами, 0,96 - 2,75 за очікуваними голами – а ще були дві поперечки, скасований гол, кілька виходів віч-на-віч та удари з мінімальних офсайдів.

Щонайголовніше, гості трощили Вільяреал у красивому, істинно барселонському стилі, що демонструють не тільки шедевральні голи, а й залученість футболістів до атак. Середній показник xGChain "блаугранас" в матчі на Кераміці склав 0,86, причому тільки Араухо не встиг набити xGChain у половину гола. Це величезний прогрес: з Атлетіко цей показник становив жалюгідні 0,22, проти Сельти – 0,42, проти Атлетіка – 0,34, з Севільєю і Леганесом – 0,25 і 0,65 відповідно. Футболісти Барселони стали набагато активніше взаємодіяти один з одним, брати відповідальність на себе й розвантажили Мессі, хоча той все одно став з відривом найкращим.

Говорити про повне одужання Барси зарано. "Блаугранас" все так же вразливі на контратаках, але головним мінусом у грі каталонців був позиційний наступ – на Кераміці ж ніякого автобусу не було, щоб перевірити здатність трощити його. Це був лише матч проти Вільяреала, який грав у суїцидально відкритий футбол і змінив двох основних форвардів через травми. Втім, прогрес команди і робота тренерського штабу над помилками стали помітними неозброєним оком – і вони принесли результат при шикарній грі.

Блискучий футбол зіркового тріо

Попри хорошу гру всіх каталонців, найбільш помітними на полі стали Мессі, Суарес і Грізманн. Вони зіграли на істинно зірковому рівні.

В першу чергу, слід відзначити Суареса, який просто затероризував Асенхо, захисників і лайнсменів. Фантастично мобільний, хитрий і націлений на удар форвард нагадав себе часів Ліверпуля, не ставши лідером за кількістю моментів тільки через лідерство за офсайдами. В активі уругвайця шикарний гол у дальню дев'ятку та ще два класних удари; також він зробив вдалий обіграш у штрафному, віддав 20 точних пасів із 22-х загалом, виграв два єдиноборства з двох і став другим після Мессі за показником очікуваних голів – 0,52.

Результативний обвідний удар у дальню дев'ятку на 20-й хвилині виявився для Суареса історичним – Луїс став першим футболістом Барселони, якому вдалося відзначитись голами в Ла Лізі в усіх місяцях року.

12 - Luis Suárez has become the first @FCBarcelona player to score in all 12 months of the year in @LaLigaEN:



January - 20

February - 16

March - 12

April - 22

May - 13

June - 2

JULY - 1

August - 4

September - 12

October - 15

November - 10

December - 18



Summer. pic.twitter.com/1Y3gcCZT3f