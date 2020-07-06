Барселона розгромила Вільяреал: тактичний тріумф Сетьєна, шедевральний виступ Мессі, Суареса й Грізманна, Асенхо – герой

Матч 34-го туру Ла Ліги між Вільяреалом та Барселоною завершився нищівною поразкою левантійців (1:4).

Барселона після перемоги Реала над Атлетіком відстала від першої позиції вже на сім очок, тож права на осічку каталонці вже не мали – "блаугранас" була потрібна тільки перемога. "Жовта субмарина", своєю чергою, після карантину йшла без поразок, вигравши шість матчів із семи і наблизившись до зони ЛЧ на відстань трьох залікових балів. Таким чином, очна зустріч команд приймала характер особливо важливої. Кіке Сетьєн за таким випадком випустив у основі все зіркове тріо нападників.

Повернення Барселони до чемпіонських перегонів у відеоогляді розгрому Вільяреала

Поєдинок розпочався без розкачки, одразу на повних швидкостях. Це вилилось у гол Барселони вже на 4-й хвилині: Альба прорвався лівим флангом і прострілив на ближню стійку Грізманну, а Пау Торрес у спробі вибити м'яч з-під його ніг зрізав сферу у власні ворота – 0:1!

Після цього команди розмінялися непоганими атаками, але без гостроти. Другий момент у матчі стався на 10-й хвилині й також належав Барсі – це Відаль отримав передачу на правий край штрафного й без підготовки пробив на трибуни. Покарання за марнотратство прилетіло за чотири хвилини: Алькасер прийняв пас на хід правим флангом, прорвався до штрафного й прострілив вліво під удар Санті – той виконав потужний удар, тер Штеген парирував на Морено, а Жерар зіграв на добиванні. 1:1!

Барселона одразу ж могла відновити перевагу в рахунку зусиллями Суареса – Луїс вистрілив з гострого кута, однак Асенхо парирував ногою! Втім, на 20-й хвилині уругваєць вже святкував шедевр: Мессі виграв верхову боротьбу в центрі поля, прорвався крізь двох півзахисників і віддав передачу на лінію воротарського, звідки Суарес у дотик закрутив м'яч в дальню дев'ятку – 1:2! Тут же він міг і дубль оформити, вирвавшись сам на сам з голкіпером, однак і обійти його не вдалося, і офсайд помітили. Вільяреал огризнувся контратакою на 30-й хвилині з ударом Чуквуезе метрів з 18-ти над поперечиною.

Один з найкращих шансів забити Вільяреал змарнував на 37-й хвилині, коли Бакка, тільки-но змінивши травмованого Алькасера, пройшов правим флангом у штрафний і потужно пробив під поперечину. Тер Штеген врятував Барсу, після чого пішла швидка контратака з пострілом Відаля приблизно з такої ж позиції – тепер геройствував Асенхо. Ще одна контра на 41-й завершилась одразу двома ударами Суареса метрів з 13-ти – перший парирував Асенхо, другий заблокували.

Зрештою, тиск каталонців призвів до голу на 45-й хвилині. І до якого! Мессі наприкінці швидкого контрвипаду увірвався в карний майданчик і зробив скидку п'яткою на лінію під удар Грізманну – Антуан же у дотик ефектно перекинув воротаря, поклавши м'яч у дальній кут! 1:3.

Другий тайм Вільяреал розпочав з подвійної заміни, однак ніякого посилення у грі "жовтої субмарини" не спостерігалося. Барселона й сама не загострювала довгий час, але м'яч на чужій половині поля тримала надійно. На 58-й хвилині це могло вилитись у гол Суареса, який отримав пас на хід від Відаля, вийшов на ворота під гострим кутом, хитрим рухом прибрав Асенхо, але у порожній ближній кут влучити не зміг. Ще за дві хвилини Луїса зняли з гри разом з Семеду – на полі з'явилися Пуч і Ракітіч.

В другій третині тайму каталонці підвищили оберти. Так, на 67-й хвилині Асенхо двічі врятував Вільяреал, спочатку потягнувши постріл Відаля в один кут, а потім полетівши в інший, щоб взяти добивання Альби! На 70-й же Мессі забив четвертий гол у ворота господарів, завершивши комбінацію за участі Ракітіча, Відаля та Роберто ударом з близької дистанції – втім, взяття воріт скасували через мінімальний офсайд на самому старті атаки.

Тоді Кіке Сетьєн додав до атаки Брейтвейта та Фаті – Мартін міг відзначитись на 81-й хвилині, вирвавшись віч-на-віч з Асенхо і майже перегравши його. В останню мить Серхіо накрив м'яч. Вільяреал огризнувся пострілом Чуквуезе з-під захисника. Тер Штеген не спав.

Зрештою, на 87-й хвилині Барселона добила Вільяреал: Фаті отримав передачу від Альби, змістився з лівого флангу в центр і з рикошетом від ноги Альбіоля пробив у ближній кут – 1:4. В компенсований час Мессі міг і п'ятий гол забити, однак Лео зі штрафного поцілив у поперечину. Добивання ж Брейтвейта з кількох метрів Асенхо перевів у той же каркас. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу каталонців.

Таким чином, Барселона набрала 73 очки, наблизившись до Реала на відстань чотирьох пунктів. Вільяреал, маючи в активі 54 залікових бали, залишається на п'ятій позиції з відставанням від четвертої у три очки.

Найкращий матч Барси при Сетьєні

Кіке, схоже, вигадав, як можна покращити гру Барселони. Ще в поєдинку з Атлетіко він перейшов на схему 4-4-2 ромб, але тоді вона виявилась дещо сирою й розбалансованою – зокрема, Альба залишався ізольованим, команда звалювалась на правий фланг, а пресинг мадридців сильно навантажував цю систему. Крім того, ромб допомагає суперникам при контратаках по флангу. Втім, плюси були зрозумілі – чисельна перевага в центрі й здатність розкрити специфічні якості лідерів (Бускетс вміло розбиває пресинг, позиція під нападниками вигідна диспетчерам, тощо).

Усереднені позиції футболістів Барселони в матчі проти Вільяреала

З Вільяреалом Сетьєн зробив деякі зміни, поставивши під двійку нападників Грізманна, а зліва замість повільного Ракітіча кинувши у бій більш мобільного й витривалого Серхі Роберто. Це збалансувало гру: з Атлетіко на правий фланг приходилось 44% атак, через центр йшли 31%, а через лівий 25% – тепер співвідношення становило 40-30-30. Як наслідок, перший гол прилетів вже на 4-й хвилині саме після прориву Альби, і звідти ж прийшов останній.

Ще одним плюсом для Барселони стала відкрита гра – "жовта субмарина" не дуже активно накривала суперника на чужій половині, просівши за інтенсивністю пресингу в три рази. Левантійці сильно поставили на контратаки, однак вони, схоже, не очікували, що "блаугранас" стануть тиснути рівномірно по всіх зонах і лише додаватимуть протягом гри. Тут далися взнаки і своєчасні та правильні заміни Сетьєна. Крім того, футбол на відкритих курсах, без автобуса, з перевагою в зоні м'яча та при грамотному розташуванні лідерів дозволяв Барсі максимально повно реалізувати перевагу в індивідуальному класі.

Вільяреал старався й класно розпочав поєдинок, але вже після 30-ї хвилини команда Хав'єра Кальєхи просто зникла. Барселона розірвала потужного суперника: 68% володіння, 81%-93% за точністю передач, 10:14 за ударами (4:12 в площину, 5:13 з меж штрафного), 8:22 за проникними передачами, 0,96 - 2,75 за очікуваними голами – а ще були дві поперечки, скасований гол, кілька виходів віч-на-віч та удари з мінімальних офсайдів.

Щонайголовніше, гості трощили Вільяреал у красивому, істинно барселонському стилі, що демонструють не тільки шедевральні голи, а й залученість футболістів до атак. Середній показник xGChain "блаугранас" в матчі на Кераміці склав 0,86, причому тільки Араухо не встиг набити xGChain у половину гола. Це величезний прогрес: з Атлетіко цей показник становив жалюгідні 0,22, проти Сельти – 0,42, проти Атлетіка – 0,34, з Севільєю і Леганесом – 0,25 і 0,65 відповідно. Футболісти Барселони стали набагато активніше взаємодіяти один з одним, брати відповідальність на себе й розвантажили Мессі, хоча той все одно став з відривом найкращим.

Говорити про повне одужання Барси зарано. "Блаугранас" все так же вразливі на контратаках, але головним мінусом у грі каталонців був позиційний наступ – на Кераміці ж ніякого автобусу не було, щоб перевірити здатність трощити його. Це був лише матч проти Вільяреала, який грав у суїцидально відкритий футбол і змінив двох основних форвардів через травми. Втім, прогрес команди і робота тренерського штабу над помилками стали помітними неозброєним оком – і вони принесли результат при шикарній грі.

Блискучий футбол зіркового тріо

Попри хорошу гру всіх каталонців, найбільш помітними на полі стали Мессі, Суарес і Грізманн. Вони зіграли на істинно зірковому рівні.

В першу чергу, слід відзначити Суареса, який просто затероризував Асенхо, захисників і лайнсменів. Фантастично мобільний, хитрий і націлений на удар форвард нагадав себе часів Ліверпуля, не ставши лідером за кількістю моментів тільки через лідерство за офсайдами. В активі уругвайця шикарний гол у дальню дев'ятку та ще два класних удари; також він зробив вдалий обіграш у штрафному, віддав 20 точних пасів із 22-х загалом, виграв два єдиноборства з двох і став другим після Мессі за показником очікуваних голів – 0,52.

Результативний обвідний удар у дальню дев'ятку на 20-й хвилині виявився для Суареса історичним – Луїс став першим футболістом Барселони, якому вдалося відзначитись голами в Ла Лізі в усіх місяцях року.

12 - Luis Suárez has become the first @FCBarcelona player to score in all 12 months of the year in @LaLigaEN:



January - 20

February - 16

March - 12

April - 22

May - 13

June - 2

JULY - 1

August - 4

September - 12

October - 15

November - 10

December - 18



Summer. pic.twitter.com/1Y3gcCZT3f — OptaJose (@OptaJose) July 5, 2020

Прекрасно відпрацював і Грізманн, який перекинув голкіпера на 45-й і перервав восьмиматчеву суху серію – востаннє Антуан забивав аж 15 лютого. Йому знову асистував Мессі, та і загалом три з дев'яти голів француза в поточному розіграші Ла Ліги пройшли з передач аргентинця. Схоже, інсайди іспанських ЗМІ про суперечності між Лео та Грізманном були перебільшенням.

Карта передач Антуана Грізманна (зліва – половина поля Вільяреала)

В матчі з Вільяреалом Антуан проявив свої вміння бути найкращим у непомітній роботі. Він класно обирав позицію, витягував захисників, відкривав зони та вчасно заповнював їх. Також у француза 45 точних пасів із 46-ти – два з них пройшли під удар партнеру. Грізманн став другим за показником очікуваних голів (0,46), а за внеском в атаку й активністю у підготовчих передачах нападник входить у топ-5 гравців на полі. Такий Грізманн потрібен Барсі.

Зрештою, варто відзначити істинного короля. Лео Мессі не тільки забив один гол з гри і один з офсайду (скасований), а ще й віддав два асиста – таким чином, їхню кількість аргентинець в поточному сезоні довів до 19, а загалом капітан Барселони взяв участь у 41 голі Барселони в нинішньому розіграші Ла Ліги (всього каталонці забили 78). Жоден інший футболіст у топ-5 ліг Європи зараз не може похизуватися такою цифрою. Лео підкорив її у 10-му із 16-ти останніх чемпіонатів.

В матчі з Вільяреалом аргентинець вже не тягнув команду виключно на собі, але все одно залишив усіх за спиною. Мессі став лідером за кількістю ударів (4), передач під них (6), вдалих обіграшів (2), єдиноборств (10, 4 переможних) та дотиків до м'яча (113), а також за показником очікуваних асистів (0,86) та внеском до атаки (xGChain = 1,98, xGBuildUp = 1,40). Браво!

Асенхо – герой матчу

І це не тільки суб'єктивна думка автора, а і офіційне визнання від Ла Ліги. Ще раз: воротар, який пропустив чотири голи, отримав нагороду Man of the match. І це дійсно було заслужено, якщо подивитися на кількість ударів в площину – їх було 12, причому 9 пройшло з меж штрафного. Статистика нарахувала в актив Серхіо аж 8 сейвів.

Асенхо крутився, немов білка в колесі, виконуючи подвійні сейви з мінімальних дистанцій, рятуючи при виходах сам на сам та вичерпуючи м'яч з лінії воріт у каркас на останній секунді зустрічі. Навіть у моменті, коли Мессі засадив зі штрафного в поперечку, Асенхо був на висоті в прямому сенсі – Серхіо встиг долетіти до дев'ятки воріт. Невеличку помилку можна нарахувати при голі Грізманна, але там все сталося занадто швидко й нестандартно.

В свій час Асенхо був конкурентом де Хеа в Атлетіко, але Давід пограв у фіналах єврокубків, поїхав в Англію, став зіркою й основним голкіпером збірної Іспанії, а Серхіо продовжив гідні виступи у іспанських середнячках. Тепер же де Хеа виступає на рівні середнячка й ризикує спуститися до команд іспанського мідла, а от Асенхо з такими виступами може піти на підвищення.

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