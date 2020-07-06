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Суарес піднявся у топ-3 бомбардирів Барселони всіх часів

11:59 - Читать на русском
Суарес піднявся у топ-3 бомбардирів Барселони всіх часів
Луїс Суарес / фото із соцмереж

Забитий у ворота Вільяреала м'яч дозволив нападнику Барселони Луїсу Суареса потрапити до елітного товариства найкращих голеадорів клубу.

14’ Жерар Морено
 
Пау Торрес 4’
Луїс Суарес 20’
Антуан Грізманн 45’
Ансу Фаті 87’
4’ Пау Торрес
14’ Жерар Морено
20’ Луїс Суарес
45’ Антуан Грізманн
87’ Ансу Фаті

Уругвайський форвард забив свій 194-й м'яч у футболці "блаугранас" і піднявся у топ-3 рейтингу бомбардирів, повідомляє Gracenote Live.

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Суарес завдяки голу Вільяреалу зрівнявся за кількістю забитих м'ячів із легендарним Ладіслао Кубалою – зіркою Барси 50-х. Тепер попереду досвідченого нападника лише двоє виконавців. І якщо культового форварда каталонців 40-50-х Сезара Родрігеса (232 м'ячі) Суарес спробує обійти вже в наступному сезоні, то до лідера рейтингу – Ліонеля Мессі – навряд дістанеться. В активі аргентинця, який усю кар'єру проводить на Камп Ноу вже 630 голів.

Відзначимо, що Суарес і Мессі неабияк доклалися до розгромної перемоги Барселони над Вільяреалом (4:1). "Блаугранас" продовжують переслідувати Реал у боротьбі за чемпіонський титул.

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Теги
Вільяреал - Барселона Барселона Барселона Іспанія Луїс Луїс Суарес
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