Суарес піднявся у топ-3 бомбардирів Барселони всіх часів

Забитий у ворота Вільяреала м'яч дозволив нападнику Барселони Луїсу Суареса потрапити до елітного товариства найкращих голеадорів клубу.

Уругвайський форвард забив свій 194-й м'яч у футболці "блаугранас" і піднявся у топ-3 рейтингу бомбардирів, повідомляє Gracenote Live.

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Суарес завдяки голу Вільяреалу зрівнявся за кількістю забитих м'ячів із легендарним Ладіслао Кубалою – зіркою Барси 50-х. Тепер попереду досвідченого нападника лише двоє виконавців. І якщо культового форварда каталонців 40-50-х Сезара Родрігеса (232 м'ячі) Суарес спробує обійти вже в наступному сезоні, то до лідера рейтингу – Ліонеля Мессі – навряд дістанеться. В активі аргентинця, який усю кар'єру проводить на Камп Ноу вже 630 голів.

Відзначимо, що Суарес і Мессі неабияк доклалися до розгромної перемоги Барселони над Вільяреалом (4:1). "Блаугранас" продовжують переслідувати Реал у боротьбі за чемпіонський титул.

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