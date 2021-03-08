Манчестер червоний! Енфілд нефартовий

Від поєдинків Манчестер Юнайтед з грандами останнім часом переважно очікують нудних "нулів". Уле Гуннар Сульшер робить ставку на обережну тактику і переважно досягає свого. Однак цього разу Ман Сіті вже на другій хвилині привіз собі пенальті. 101-на секунда – найшвидший пропущений гол для господарів Етіхад за всю історію. Команда Пепа Гвардіоли вже звикла до того, що не поступається у рахунку навіть упродовж матчу, й так і не змогла врятувати зустріч. Таким чином перервалася неймовірна безпрограшна серія містян – 28 матчів. Попередня поразка датована ще листопадом минулого року (0:2 від Тоттенхема).

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Цікаво, що Ман Сіті вперше програв, коли в центрі захисту з перших хвилин вийшов дует Діаш-Стоунз. Наш Сашко Зінченко провів повний матч, але теж нічим не зміг зарадити. Чого не скажеш про Діна Хендерсона. Голкіпер МЮ здійснив 6 сейвів (особистий рекорд) і допоміг Сульшеру встановити особисте досягнення. Норвежець перевершив навіть легендарного Алекса Фергюсона. Адже раніше жоден менеджер "Червоних дияволів" не зумів виграти свої перші виїзні дербі проти Сіті. Ця перемога мала й турнірне значення, оскільки допомогла захистити друге місце від зазіхань Лестера.

Логічно неможливо пояснити все те, що відбувається з Ліверпулем. Навіть епідемія травм не може слугувати виправданням для шести поспіль поразок на домашньому стадіоні. Такого з мерсисайдцями не траплялося за весь час існування. Хоча відставання від зони Ліги чемпіонів не виглядає критичним, але потенційна 10-та сходинка в турнірній таблиці зовсім не личить чинному чемпіону.

Юрген Клопп цілком виправдано може скаржитися на нефарт. Якщо раніше рідні стіни допомагали Ліверпулю витягувати найскладніші матчі, то зараз усе навпаки. Енфілд ніби зачарований. У 2021-му році господарі цієї арени забили тут лише один гол – пенальті проти Ман Сіті. Гравці "червоних" уже завдали за цей період понад 100 ударів по воротах суперників. Що говорити, коли навіть Фулхем взяв тут три очки. До Маріо Леміна останнім гравцем "коттеджерів", які забивали Ліверпулю на виїзді, був Джон Коллінз у березні 2006-го! А Скотт Паркер тепер має більше перемог (1) на Енфілді у статусі менеджера, ніж гравця (0). Містика.

Тоттенхем знову демонструє ознаки життя. Чотири перемоги поспіль, три із них – в АПЛ. Очевидно, однією з причин таких результатів стала монструозна форма Гарета Бейла. За цей період валлієць забив 5 голів та віддав одну результативну передачу. За перші 16 зустрічей після повернення в Лондон Бейл забив лише чотири рази. Схоже, гольф знову не перший у списку пріоритетів футболіста.

Неможливо також ігнорувати здобутки Харрі Кейна. Капітан уже досяг позначки у понад 13 голів та асистів. Останнім англійцем, якому це вдавалося в рамках АПЛ, був Стівен Джеррард 7 років тому. Якби ж у Тоттенхема був склад, який був би здатен підтримувати рівень свого лідера... Кейн все серйозніше претендує на звання найкращого гравця сезону. Харрі встигає і в атаці, і в обороні. Жоден гравець не може похизуватися показником 30+ у трьох компонентах: удари, створені шанси та виноси м'яча від власних воріт.

Не можемо оминути увагою другий гол Кейна. Він вкотре забив після асисту Сон Хин Міна. Це вже 14-й м'яч цієї парочки в рамках поточного сезону. Новий рекорд АПЛ встановлено за 11 турів до завершення чемпіонату. Але це ще не все. Цей гол став для Тоттенхема 100-м у нинішньому сезоні в усіх турнірах. Серед усіх команд європейської топ-п'ятірки є лише одна, яка забила більше, – Баварія (106).

Брендан Роджерс давно заслужив реноме тренера, команди якого провалюють кінцівку сезону. Лестер поки пручається. Після двох втрат очок поспіль "лисиці" з великими проблемами здолали Брайтон. Іхеаначо вперше за час виступів в АПЛ забив у двох матчах поспіль. Наступна гра буде проти Тоттенхема – однієї з улюблених жертв Джеймі Варді, який не забиває понад 500 хвилин.

Арсенал вкотре створив собі проблеми сам. Обамеянг вже на 6-й хвилині поставив Бернлі в дуже некомфортне становище. Однак згодом Джака епічно привіз гол у власні ворота. З моменту дебюту швейцарця в АПЛ саме він здійснив найбільше (8) результативних помилок серед усіх гравців ліги. На другому місці ще один "канонір" Седрік Соареш.

Барселона – переможець мадридського дербі

Барселона здобула чергову переконливу перемогу. Осасуна пропустила двічі, але Мессі не забив. Таким чином аргентинець перервав гольову серію в Ла Лізі на 9-ти поєдинках. Зате відзначився Моріба. Каталонці стали єдиною командою чемпіонату, у складі якої є три автори голів, молодші за 19 років (ще Педрі та Фаті). Здавалося, після провалу на старті сезону колектив Рональда Кумана ні на що не претендує, але прямо зараз до першого місця лічені очки.

Якщо Атлетіко на фоні гігантського відриву вирішив позагравати з переслідувачами, то це буде дуже поганою ідеєю. Ще місяць тому чемпіонство "матрацників" не викликало сумнівів. Однак у новому році команда здобула лише дві перемоги у шести матчах. Тепер максимум бажань – 6 очок переваги над Барселоною, але для цього ще потрібно обіграти кусючий Атлетік.

Мадридське дербі почалося для господарів розкішно. Суарес забив 17-й гол у нинішньому сезоні, що вже більше, ніж було за увесь попередній. Колись вміння оберігати результат було візитівкою Атлетіко. Проте, останнім часом із цим проблеми. Річ не лише у звітному матчі. Здавалося, що проблеми Реала не дозволять здійснити камбек, але Зідан постійно відкриває у своїй команді приховані резерви. Хоча Бензема таким не назвеш. Француз є лідером Ла Ліги за кількістю голів після 88-ї хвилини чи пізніше (другий, до речі, Суарес).

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Зрештою наставник Королівського клубу зберіг приємну традиції. Зідан ніколи не програвав у виїзних матчах проти Атлетіко. Реал залишився єдиною командою Ла Ліги, яка досі не капітулювала на Ванда Метрополітано в рамках чемпіонату. Інтрига в Прімері засяяла новими барвами. Кінцівка сезону обіцяє бути запеклою – претендентів на титул досі троє.

Кілька слів про суперника Динамо. Можливо, Унаї Емері вкотре кине всі сили на Лігу Європу. Інше пояснення знайти важко. Востаннє в матчі Ла Ліги Вільяреал перемагав ще восьмого січня. Безвиграшна серія налічує вже 8 поєдинків. Старається лише Жерар Морено, в активі якого усі 5 останніх голів команди в чемпіонаті. Мірчі Луческу та гравцям киян не варто сподіватися на кризу "Жовтою субмарини", адже паралельно у ЛЄ іспанці двічі перемогли доволі міцний Зальцбург.

Курйоз туру. Марко Дмітровіч знову хотів записати у свій актив забитий м'яч. У нинішньому сезоні голкіпер Ейбара вже забивав у ворота Атлетіко. Цього разу серб отримав шанс врятувати свою команду від поразки в Кадісі, але на початку другого тайму змарнував пенальті. Голкіперів з таким антидосягненням у 21 столітті в рамках Ла Ліги лише двоє. Першим був Альбано Біссарі ще у 2004-му.

Eibar were 1-0 down to Cadiz when they won a penalty



GOALKEEPER Marko Dmitrovic stepped up to take it



And missed ‍♂️



They lost 1-0 pic.twitter.com/8bDXXNyWKH — Goal (@goal) March 6, 2021

Італія в очікуванні дуелі Маліновського з лідером

Андреа Пірло обрав ідеальний момент для відпочинку Кріштіану Роналду. Ювентус переміг Лаціо 7 разів за останні 8 домашніх матчів у Серії А. Минулі вихідні не дали зруйнувати традицію. "Орли" навіть забили першими, а у "Старої синьйори" знайшовся "кавалер", який дав відсіч столичним нахабам. Альваро Мората відзначився дублем та асистом. У нинішньому сезоні іспанець уже має 15 результативних дій – персональний рекорд в Італії і більше, ніж було торік у складі Атлетіко. Цікаво, що форвард більше асистує (8), ніж забиває (7).

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Мілан, який зовсім недавно був лідером, тепер змушений обороняти друге місце від зазіхань туринського гранда. Робити це доводиться у складних умовах. У Вероні Стефано Піолі не міг розраховувати на 6 гравців основного складу, серед яких Златан, Ребіч та Хакан. Можливо, це зіграло на руку. "Мастіфи" не знали, від кого очікувати небезпеки. Та й героями стали дуже неочевидні персонажі. Круніч забив дебютний гол за Мілан у чемпіонаті класним ударом зі штрафного, Діогу Далот взагалі вперше у кар'єрі відзначився і матчі ліги. Це допомогло Мілану стати четвертою командою в топ-чемпіонатах, яка набрала 100 очок, починаючи з 1 січня 2020 року. Раніше це вдалося Ман Сіті, Баварії та Реалу.

Центральний матч туру відбудеться сьогодні. Інтер чекає в гості Аталанту. Бергамаскам потрібно перемагати лідера, адже лігочемпіонівська путівка у небезпеці. Команду Джан П'єро Гасперіні вже викинули з топ-4, а у спину дихає Наполі. "Партенопейці" вже три матчі без поразок. Дякувати потрібно капітану. Лоренцо Інсіньє найрезультативніший італієць прямо зараз, забивши у 2021 році 7 голів. Цікаво, що за увесь минулий було лише 10.

Паулу Фонсека у хорошому настрої чекає в гості Шахтар. Рома мінімально здолала Дженоа і знову бодай тимчасово опинилася в зоні ЛЧ. Поки Едін Джеко все ще перебуває у клубному лазареті, переможний м'яч у свій активі записав Джанлука Манчіні. Зауважимо, що італієць 6 із своїх 11-ти голів у Серії А забив головою. "Гірникам", у яких хронічні проблеми в захисті при стандартах, потрібно приділити цьому хлопчині побільше уваги.

Гол туру. Кротоне перервав серію із 7 поразок поспіль. Остання команда в таблиці у феєричному матчі здолала такого ж невдаху із зони вильоту – Торіно. Антоніо Санабрія дебютував за "биків" блискавично. Вихованець Барселони створив справжній шедевр.

Інтрига в Бундеслізі – лише ілюзія

Ерлінг Холанд подарував сподівання на феєричний Klassiker, оформивши дубль за 8 хвилин і 41 секунду. Нікому досі не вдавалося швидше забити у ворота мюнхенців два м'ячі. Загалом у нинішньому сезоні норвежець змушував капітулювати Нойєра чотири рази. Рекорд належить Кріштіану Роналду, в якого було 5 голів у кампанії 2016/17. Прикро, що це й усі причини для радості "джмелів".

Баварія швидко оговталася від стартового шоку, а далі все по класиці – фаворит вкотре продемонстрував свою силу. Лєвандовскі знову карав свою колишню команду. Жоден футболіст не зибивав Борусії настільки часто, як поляк (19 м'ячів у 14 матчах). Після 24 турів Роберт настріляв 31 гол, що зробило б його найкращим бомбардиром Бундесліги в 52-х з останніх 57-ми сезоні. Однак у форварда інший орієнтир – рекорд Герда Мюллєра. Легендарний німець у кампанії-1971/72 настріляв 40 м'ячів.

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Цьогоріч у Мюнхена немає величезної переваги в турнірній таблиці. Чи варто сподіватися на нового чемпіона? Навряд. Конкуренти не володіють стабільністю, необхідною для повалення короля. Та й сама Баварія уміє зібратися у потрібний момент. Як от з Дортмундом. Сили "червоної машини" вистачає, щоб дати супернику ілюзію переваги, а потім жорстоко прибити. До речі, "джмелі" програли п'ять останніх дербі у Бундеслізі. Такого не траплялося понад 50 років.

Наразі реальним конкурентом чинного чемпіона можна назвати лише РБ Лейпциг. Решта команд сильно відстає. Бики видали серію із шести перемог поспіль, що дозволило скоротити відставання до двох пунктів. Один із героїв – Крістофер Нкунку. Француз настріляв 6 голів (4 – за звітний відрізок) у нинішньому сезоні. Для нього це особистий рекорд. Непогано, але календар РБ Лейпциг натякає, що підопічні Юліана Нагельсманна не зможуть підтримувати такий темп. У тієї ж Баварії все виглядає простіше.

Нинішній розіграш Бундесліги багатий на провали іменитих клубів. Шальке на гру проти Майнца вивів уже п'ятий наставник у нинішньому сезоні. Віри у порятунок кобальтових майже не залишилося. Після оголошення про переїзд Марко Розе в Дортмунд його команда не перемогла жодного разу. За останні 7 матчів Гладбах зазнав шести поразок (плюс нічия). Головна сенсація групового турніру ЛЧ ризикує залишитися взагалі бе єврокубків. Також на межі краху перебуває берлінський проект. Герта лише після минулого туру покинула зону вильоту, перервавши безвиграшну серію з 8-ми матчів (6 поразок).

Вольфсбург, схоже, не оговтався після вильоту з Кубка і слідом програв у чемпіонаті вперше з 3 січня. Однак гра проти Хоффенхайма примітна не цим. Захисник "вовків" Пауло Отавіо у звірячому стрибку ледь не відірвав ноги супернику. Абсурду ситуації додає факт, що такі дії не мали жодного сенсу, адже команда бразильця вже й так поступалася.

Da hat’s bei Otavio mal kurz ausgehakt #TSGWOB pic.twitter.com/DzdApHM7j7 — Florian Burkert (@florianburkert) March 6, 2021

Марсельська ганьба

Ліга 1 взяла паузу, оскільки команди еліти стартували в Кубку Франції. Усі лідери – Ліон, Лілль та ПСЖ – свої матчі виграли. Сенсацію вирішив підкинути Марсель. Провансальці шокували поразкою від представника четвертого за рангом дивізіону – Кане-ан-Руссійона. Для "блакитних" це навіть не новина. Вони у двох із останніх чотирьох розіграшів Кубка вилітали саме від команди із Насьйоналя 2.

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