Ювентус ще плекає надії на Скудетто. Шанси є, але потрібно було обігрувати Лаціо. Римляни приїхали в Турин не в найкращому настрої після трьох поразок за 4 матчі, тому прихильники "старої синьйори" з оптимізмом чекали гри. Андреа Пірло залишив у запасі Роналду та продовжив експериментувати: лінія оборони в складі Куадрадо, Деміраля, Сандро та Бернардескі плюс Даніло в опорній зоні поруч з Рабйо.

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Експерименти вилізли Ювентусу боком вже в дебюті зустрічі. Господарі катастрофічно часто помилялися. Центральна зона перетворилася в одну велику дірку (Рабйо затримувався попереду, а Даніло відчував брак досвіду гри у півзахисті), крізь яку Лаціо раз по раз пробирався до воріт. Фарес, Альберто та Мілінковіч-Савіч безперестанку били з 14-ї зони. Щенсни відчайдушно рятував Юве, але після пострілу Корреа поляк був безсилим.

Лаціо заслужено повів у рахунку, скориставшись однією з численних обрізок Юве. Статистика ударів у першій чверті поєдинку – 0:6. Першого удару "б'янконері" завдали аж на 32-й хвилині! Ближче до перерви вони взяли м'яч під контроль і створили пару гострих моментів. М'яч у штрафному майданчику влучив у руку Худту, але арбітр не поставив пенальті. Юве все ж зрівняв рахунок – допомогла вертикальна атака, тонкий пас Морати та гарматний удар Рабйо.

Другий тайм розпочався з фінтів К'єзи у чужому штрафному. Федеріко взагалі приємно виділявся на фоні партнерів агресією та бажанням. Саме він розігнав переможну контратаку, вивівши на удар Морату. Іспанський форвард не залишив варіантів голкіперу. А ще через три хвилини Ювентус закріпив перевагу – Мората з пенальті оформив дубль. Пенальті, до речі, став наслідком безглуздого фолу Мілінковіча-Савіча проти Ремзі.

Лаціо так і не зумів повноцінно покарати Ювентус за зухвалі експерименти. Псевдозахисник Бернардескі загубив перед воротами Мілінковіча-Савіча, однак серб пробив головою в поперечину. Оборона "б'янконері" ще в кількох епізодах залишила коридор для Корреа, але той вдруге не переграв Щенсни.

Роналду вийшов на фінальні 20 хвилин і зовсім ніяк себе не проявив. Ювентус довів матч до перемоги, набрав 52 очки і скоротив відставання від лідера Серії А (Інтера) до 7 пунктів. Мілан випереджає "стару синьйору" лише на 1 пункт. Лаціо, своєю чергою, залишився на сьомому місці – 43 бали.

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