Баварія підійшла до матчу не на вершині Бундесліги – кількома година раніше туди вистрибнув РБ Лейпциг. Щоб повернути собі одноосібне лідерство, мюнхенці мали обіграти Дортмунд. Завдання не виглядало складним – п'ять попередніх виїздів Борусії на Альянц Арену завершилися із загальним рахунком 24:2. Гості були явним аутсайдером.

Протягом останніх тижнів намітилися цікаві тенденції, які обіцяли сьогодні інтригу. Баварію почали сильно бити в слабкі місця, а Борусія ожила після тотальної кризи, здобувши кілька сухих перемог. Щоправда, "джмелі" приїхали в Мюнхен без двох лідерів – Санчо та Геррейро травмовані. Такі втрати спонукали Едіна Терзіча перейти на схему з трьома центрбеками.

Баварія – Борусія Д – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Космічний старт від Холанда

Борусія приголомшила господарів двома швидкими голами – Холанд за 9 хвилин оформив дубль. Атаки були дуже схожими. Дортмундці грамотно обходили пресинг-блок Баварії дальніми передачами з глибини на правий фланг. Хуммельс і Хітц давали діагоналі на Меньє і таким чином відрізали багатьох суперників – у Борусії з'являлася кількісна перевага на чужій половині.

Скористатися цим Холанду не склало труднощів. Спершу допоміг рикошет від Боатенга, який спрямував дальній удар норвежця точно в "шістку". А потім Ерлінг завершив класну комбінацію зі зміною вектору та підключенням Шульца – асистував Азар. Хороший план, він спрацював.

Холанд оформив дубль у ворота Баварії за 10 хвилин та наблизився до досягнення Роналду в матчах з мюнхенцями

Це лише другий випадок, коли гості так швидко забили Баварії два голи (першим був Дуйсбург в 1977-му). Холанд до середини тайму міг і хет-трик оформити, але партнер не зумів віддати йому точний пас на порожні ворота.

Баварія прокинулася та змела "джмелів"

До 20-ї хвилини у господарів мало що виходило на полі. Дортмунд зустрічав їх середнім блоком і непогано обмежував. Доводилося загострювати тільки кросами – реальних моментів це не приносило. Однак Баварія нарощувала тиск і відсувала "жовто-чорних" дедалі ближче до воріт. Борусія ще витримувала, але вже було тривожно.

У складі "ротен" виділявся Сане – Лерой на бровці знищував Шульца (з допомогою Зюле) та віддавав перспективні передачі у штрафний майданчик. Одна з типових ситуацій дозволила Баварії скоротити відставання: Сане розхитав того-таки Шульца, прострілив і знайшов ногу Лєвандовскі перед порожніми воротами.

Баварія продовжувала тиснути, а Борусія продовжувала втискатися у власні володіння. Гості вже не відповідали контрвипадами на атаки господарів. Лєвандовскі завдав ударів після передач п'ятою від Сане та Горецки – не забив. Зате забив з пенальті, коли Дауд на куті штрафного збив Комана. Це рано чи пізно мало статися. На що розраховував Дортмунд, безвилазно обороняючись перед воротами?

Лєвандовскі відповів Холанду своїм дублем і пройшов позначку в 30 голів за чемпіонат. До "вічного рекорду" Герда Мюллєра ще десятка, а в запасі – 10 турів. Поляк дуже близький до того, щоб увійти в історію Бундесліги.

Травми Холанда та Боатенга

По перерві Борусія спробувала знову відвести гру від власних володінь в центр поля. Виходило з перемінним успіхом, але Баварія принаймні вже не висіла на воротах Хітца, а лише завдавала окремих уколів. Суперники відразу обмінялися гострими ударами Азара (не влучив у ближній кут) та Кімміха (голкіпер з проблемами парирував), після чого збавили темп.

Важливі події другого тайму – травми Холанда та Боатенга. Норвежцю до крові розбили ногу, але виглядало все не дуже страшно. Є надії, що Ерлінг оперативно відновиться. Гірша ситуація із захисником Баварії. Жером покидав поле на плечах лікарів, сильно накульгуючи.

Втрата Боатенга на дистанції серйозно вдарить по Баварії, але сьогодні вона ніяк не вплинула на гру команди. Тоді як заміна Холанда вбила останні надії Борусії на успіх. Ерлінга замінив Тіггес, який на полі про себе так і не нагадав.

Баварія дотиснула летаргійний Дортмунд

Мюнхенці значно краще провели фінальну третину зустрічі. Гнабрі вийшов з лави запасних і додав імпульсу атакам Баварії. Він розігрував цікаві комбінації з партнерами та гостро бив по воротах. Ударів стало вже дуже багато: Сане, Лєвандовскі, Кімміх, Горецка, Зюле.

Як і в першому таймі, тиск господарів приніс результат. Чергова атака Баварії стала результативною – Горецка підхопив відскок і загнав м'яч у дальній кут. А ще через дві хвилини Лєвандовскі остаточно прибив Дортмунд, впіймавши на контратаці. 4:2! Фантастика. Нехай і з очікуваним фіналом.

Красномовна карта ударів:

Баварія набрала 55 очок і повернулася на вершину Бундесліги. Рекордмайстеру знову довелося пропустити першим, щоб увімкнутися та заграти на повну потужність. А Борусія з 39 балами йде п'ятою. Ідея з дальніми передачами на фланги спрацювала, але більше дортмундці нічого не запропонували. Холанд – космос. Однак для перемоги на Альянц Арені цього мало.

Розе в Дортмунді – це круто. Він може повернути кризовій Борусії магію Клоппа та кинути виклик Баварії