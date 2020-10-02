Американець презентований на Камп Ноу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона оголосила про трансфер Деста – новачок отримав шалену клаусулу

Новачок "блаугранас" прибув на прес-конферецію разом із президентом каталонців Жозепом-Марією Бартомеу. У ході спілкування з пресою Дест наголосив, що завжди захоплювався грою легенди Барси Дані Алвеса та пообіцяв бігати на полі заради Мессі, доки вистачатиме кисню. Пізніше оборонець вийшов на газон домашньої арени іспанського гранда.

Проте, там щось пішло не так. Сержиньйо Дест спробував виконати фінт, але неймовірно провалився. На щастя, друга спроба виявилася набагато ефектнішою із позитивної точки зору.

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