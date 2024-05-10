"Найсильніше я хочу приїхати в Уругвай і побачити людей, які щасливі через наше досягнення. Без різниці, чи буду я на полі, але я хочу виграти Копа Амеріка будь-яким доступним способом. Справа не в тому, буду я на полі чи ні, добре зіграю чи ні, буду капітаном чи ні.

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Уругваю складніше виграти Копа Амеріка, ніж Реалу Лігу чемпіонів. У мене вже є одна перемога на турнірі. Я б обміняв Лігу чемпіонів на Копа Амеріка", – цитує півзахисника "вершкових" Relevo.

Феде Вальверде вигравав найпрестижніший європейський турнір у складі Реала в сезоні 2021/22.

Нагадаємо, що Копа Амеріка-2024 стартує 20 червня і відбудеться в США. Уругвай потрапив в одну групу з США, Панамою та Болівією.

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