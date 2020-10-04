Хуніор Фірпо не покине каталонський гранд до кінця трансферного вікна, інформує журналіст RAC1 Жерар Ромеро.

Барселона зробила Манчестер Сіті принизливу пропозицію щодо Гарсії

Упродовж кількох тижнів Барселоні приписували інтерес до Олександра Зінченка, але перед приходом українця потрібно було звільнити одне місце на лівому фланзі захисту. Позиції Альби залишаються недоторканними, тому піти з клубу міг тільки Фірпо. Збереження 24-річного латераля означає завершення будь-яких ідей щодо запрошення Зінченка з Манчестер Сіті.

Додамо, що Барселона минулого літа заплатила Бетісу за Фірпо 18 млн євро. Перший сезон Хуніора на Камп Ноу склався посередньо – всього 23 матчі у всіх турнірах, один гол та два асисти.

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