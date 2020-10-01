Шахтар і Динамо отримали топ-суперників у груповому турнірі ЛЧ 2020/21. Перша бурхлива реакція блогосфери – в матеріалі "Футбол 24".

Жереб не був надто прихильним до українських грандів – як Динамо, так і Шахтар отримали в опоненти справжніх "зубрів" європейського футболу. Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та мадридський Реал поїдуть в Україну, а ще до Києва повертається Сергій Ребров – його Ференцварош протистоятиме Динамо. Те, чого дуже прагнули чимало експертів та вболівальників, все ж сталося.

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Результати жеребкування прогнозовано спричинили справжній фурор у соцмережах. "Футбол 24" оперативно зібрав перші гарячі коментарі стосовно майбутньої лігочемпіонівської кампанії.

Агент та менеджер В'ячеслав Заховайло, який живе в Чехії, задоволений підсумками жеребкування як для Динамо, так і для Шахтаря. На його думку, приїзд Сергія Реброва до Києва додасть пікантності.

Ігор Бурбас в захваті від майбутнього приїзду грандів. Водночас журналіст телеканалів "Футбол" шкодує, що такі поєдинки пройдуть без присутності вболівальників на трибунах. (P.S. – пізніше УЄФА дозволив заповнювати стадіони на 30%. Щоправда, остаточне рішення прийматиме місцева влада).

Журналіст "Футбол 24" і Gazeta.ua Сергій Тищенко відзначив наявність слабких місць у Ювентуса і Барселони. Він переконаний, що Динамо здатне поборотися за очки навіть з такими суперниками.

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Що стосується Шахтаря, то шанси "гірників" на вихід з групи журналіст вважає невисокими. Також Тищенко підкреслює "фактор Луніна" та очікує на появу українця в матчі проти команди Каштру.

Коментатор Setanta Sports Ukraine Ігор Бойко задоволений топ-суперниками, але сумує через заборону на відвідування матчів. Як виявилося, ще не все втрачено!

Блогер Михайло Смоловой з іронією очікує гри проти Олександра Зубкова та Ігоря Харатіна, пригадавши "допомогу" українців із Гента. Загалом він задоволений жеребом – шикарний шанс "продемонструвати товар".

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков згоден на чвертьфінал і очікує велетенського ажіотажу в битві за квитки. Їх, нагадаємо, буде обмежена кількість...

Екс-хавбек збірної України, а нині телексперт Євген Левченко, був дуже лаконічним. Він задоволений – це точно.

Небагатослівним був і коментатор MEGOGO Вадим Скічко. "Страшно", – короткий висновок журналіста після завершення жеребкування.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко пророкує Шахтарю боротьбу максимум за ЛЄ, та й то вважає 3 місце подвигом. А от Динамо має виходити у Лігу Європи.

Журналіст видання Главком Іван Вербицький натякнув, що підтримуватиме суперників українських команд.

Скаут Алекс Великих впевнений, що поєдинки проти статусних суперників стануть відмінною можливістю для українських команд продемонструвати свої сили на євроарені.

Вокаліст ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко з тривогою очікує поєдинків проти грандів, згадавши і про збірну України.

Дмитро Литвинов, автор ua.tribuna.com, легко потролив Шахтар та спрогнозував Динамо боротьбу за 3 місце з командою Сергія Реброва.

Працівник Dynamo TV Андрій Шахов-молодший зазначив, що на фоні Реала і Ювентуса Динамо зможе перевірити свої сили, хоча спочатку він дуже засмутився таким жеребом. На думку журналіста, команда Мірчі Луческу здатна нав'язати боротьбу навіть за вихід з групи.

І на завершення – трохи Брутального футболу.

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