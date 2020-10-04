Рональд Куман перед центральным поединком тура отсался верен своим принципам, не изменив победного состава – в основе появились те же футболисты, что и на матчах против Вильярреала и Сельты. Исключением стала позиция центрального защитника, на которой дисквалифицированного Лангле заменил Араухо. У Севильи вышел максимально боевой состав, включая экс-каталонца Ракитича.

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Поединок стартовал динамично, причём андалусийцы выглядели агрессивнее. Уже на 4-й минуте Окампос замкнул подачу с углового головой ударом выше ворот, а его выстрел с линии штрафной на 6-й заблокировали. Ещё через две минуты "рохибланкос" вышли вперёд благодаря розыгрышу корнера с подачей от Сусо на Кунде – мяч от Жюля попал в Фрэнки де Йонга и отскочил точно на ногу Люку де Йонгу. Голландский нападающий моментально расстрелял ворота Барсы – 1:0! Впрочем, уже на 10-й каталонцы сравняли счёт: Месси забросил мяч из глубины на ход Альбе, Хесус Навас в попытке прервать передачу сбросил "круглого" на Коутинью, а тот сразу же пробил в угол из пределов штрафной – 1:1! Это был первый гол Филиппе за Барселону с мая 2019 года.

После этого команды несколько сбавили обороты, в последующие 10 минут ограничившись только неожиданным ударом Альбы с центра поля в дальнюю девятку – Буну перевёл мяч на угловой. Севилья огрызнулась на 21-й минуте классной диагональю на ход Сусо правым флангом; Хесус сместился в центр и сбросил сферу на правый край штрафной под прострел Навасу, на который совсем немного не успел Диего Карлос. Барса моментально ответила обыгрышем Гризманн с Фати и ударом Антуана с левой половины штрафной – мяч просвистел мимо ближней штанги.

Вторая половина первого тайма оказалась не такой яркой и динамичной. Обе команды старались дорожить мячом и ловили друг друга на контратаках, но только две из них оказались по-настоящему опасными. Так, на 32-й минуте Фрэнки де Йонг ошибся при перехвате, позволив Сусо ворваться на правый край штрафной и пробить в ближнюю девятку – испанец попал во внешнюю сторону сетки. Барса могла забить на 42-й, когда Месси сместился с фланга, прошёл Акунью и выстрелил в дальний угол – мяч пролетел рядом со штангой. В конце концов, на перерыв футболисты ушли при ничейном счёте.

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Второй тайм Барселона начала значительно активнее, чем Севилья. Хозяева провели ряд неплохих позиционных атак; уже на 49-й минуте к углу вратарской прорывался Гризманн (Буну опередил француза), а на 58-й подачу Роберто в собственные ворота едва не срезал Диего Карлос. Также был эпизод, когда Акунья подыграл себе рукой недалеко от ворот Буну, но там и Роберто был не без греха. Арбитр решил не свистеть. Чего-то поинтереснее каталонцам создать не удалось, поэтому на 61-й минуте Рональд Куман обратился к заменам: вместо Гризманна и Фати вышли Тринкау и Педро, но и Хулен Лопетеги провёл ротацию – Окампоса и Сусо изменили Эль-Хаддади и Эн-Несири.

Замены андалусийцев сработали лучше. Уже на 63-й минуте Эн-Несири ворвался на левый край штрафной и исполнил прострел, а мяч рикошетом от Араухо попал в перекладину ворот Нето! На 66-й Ракитичу удался неплохой, но неточный дальний удар, а на 68-й и 69-й минутах Кунде дважды замыкал подачи с угловых – в обоих случаях сфера пролетала мимо правой штанги. Ещё через четыре минуты Эн-Несири откликнулся на кросс от Наваса, головою пробив над перекладиной. У Барселоны же в атаке ничего не получалось, а на 75-й минуте каталонцы еще и Альбу потеряли – Жорди получил повреждения. На поле вышел новичок Дест, а вместе с ним и Пьянич.

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В эндшпиле встречи Барселона наконец-то проснулась. На 81-й минуте случился первый удар каталонцев по воротам во втором тайме – это Месси слабо пробил в руки Буну. На 82-й было опаснее: Бускетс прошел по правому флангу и прострелил в центр штрафной, а де Йонг замкнул ударом в касание – мимо правой штанги стойку пролетел мяч! Севилья огрызнулась дальним и крайне неточным выстрелом Хордана, провела двойную замену (вышли Торрес и Оскар), но на 90+1-й минуте гости едва не пропустили: Тринкау получил передачу на правый край штрафной и оказался перед Буну, пробив в дальний угол – голкипер спас "рохибланкос"! Через минуту Месси получил по ногам от Фернандо в штрафной, но арбитр прозевал этот эпизод.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Барселона и Севилья набрали по семь очков, занимая пятую и шестую позиции в турнирной таблице соответственно.

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