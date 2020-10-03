Фулхем прагне підсилитись центральним захисником Барселони Жан-Клером Тодібо, повідомляє журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Найстарший клуб Лондона запропонував каталонцям за 20-річного француза 18 млн євро і тепер намагається узгодити особистий контракт з самим футболістом. "Синьо-гранатові" сподіваються, що Тодібо прийме пропозицію Фулхема – виручені кошти боси "блаугранас" планують використати для покращення пропозиції по захиснику Манчестер Сіті Еріку Гарсії.

Нагадаємо, Жан-Клер перейшов до табору Барселони з Тулузи у січні 2019 року за 1 млн євро. Минулий сезон француз провів на правах оренди в німецькому Шальке. Контракт Тодібо з каталонцями розрахований до червня 2023 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 14 млн євро.

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