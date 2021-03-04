Барселона приймала Севілью у другому півфінальному матчі Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Севілья на "Футбол 24".

Перший гол не змусив себе довго чекати, Дембеле вже на 12-й хвилині потужним ударом здалеку відкрив рахунок.

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Попри усі старання Барси, саме гості отримали можливість зняти питання про фіналіста турніру, але тер Штеген парирував удар Окампоса з пенальті. Це надихнуло господарів, і перед фінальним свистком Піке ударом головою зумів перевести гру в овертайм. Крапку у матчі ефектно поставив Брейтвейт та вирвав для каталонців путівку у фінал Кубка Іспанії.

У паралельному півфіналі зустрінуться Леванте та Атлетік, які у першому матчі не виявили сильнішого (1:1).

Барселона вийшла у фінал Кубка Іспанії, розгромивши Севілью у матчі з вилученнями та ремонтадою на останніх секундах