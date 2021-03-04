В драматичном матче полуфинала Кубка Испании "блаугранас" были в нескольких секундах от вылета, но в итоге Барселона устроила Севилье драматичный разгром с проходом в финал.

Барселона в первом матче 1/2 финала Кубка Испании бесславно проиграла Севилье со счетом 0:2, поэтому в ответном матче необходимо было забивать трижды – и при этом не пропускать от андалусийцев. Месяц назад такая задача выглядела для каталонцев слишком тяжелой, но в последних матчах "блаугранас" демонстрировали очень мощный футбол. В частности, в крайнем туре Ла Лиги они перешли на схему в три защитника и вынесли Севилью со счетом 2:0.

Месси оказался вторым в списке дриблеров топ-5 лег этого сезона – лидером стал списан Барселоной вингер

На кубковую встречу Рональд Куман выставил основной состав, оставив на банке Гризманна и снова сыграв по схеме 3-5-2. На острие атаки расположились Дембеле и Месси. Лопетеги, в свою очередь, применил ротацию, отправив на банку Ракитича, Буну, Гомеса и Наваса – кроме того, в запасе оказался Окампос, который только восстановился от травмы.

Сразу со стартовым свистком Барселона понеслась вперед. Уже на 6-й минуте Дембеле получил разрезную передачу от Педри и пробил с линии штрафной над перекладиной, а на 10-й де Йонг сбросил мяч из пределов штрафной под удар Бускетсу – Серхио пробил в руки Вацлику. Через минуту чешский голкипер вытащил выстрел Дембеле под перекладину, а потом он еще и спас при розыгрыше углового каталонцев – Месси забросил мяч на линию вратарской, а Лангле замыкал в касание.

В конце концов, оборона гостей треснула на 13-й минуте. Месси нашел на левом углу штрафной Дембеле, а тот раскрутился вокруг защитников, ушел в глубину и метров с 22-х неожиданно зарядил в ближнюю девятку – без шансов для голкипера. 1:0! Оставалось забить еще один гол, чтобы сравнить общий счет в противостоянии.

Барселона продолжала доминировать в середине первого тайма, однако не так агрессивно, как на старте. Севилье даже позволили провести несколько контратак, одну из которых Видаль завершил ударом из-за пределов штрафной – мяч рикошетом от защитника полетел в дальний угол, но тер Штеген спокойно поймал его. Это была последняя голевая возможность андалусийцев до перерыва.

Барселона же начала наседать на 30-х минутах. Так, на 31-й Альба сыграл в стенку с Месси и прострелил вдоль вратарской на де Йонга, но Фрэнки не успел к мячу! После розыгрыша углового на 32-й Педри стрелял с линии полукруга – мимо правого угла! Через минуту Месси обыгрался с Педри на левом краю штрафной и пробил с острого угла – мяч рикошетом от защитника перелетел Вацлика, но Акунья вынес его с линии ворот! Кроме того, на 37-й один на один вылетал де Йонг, однако реализовать момент не удалось из-за офсайда.

После этого Барселона снова сбавила в активности. Интересных эпизодов в заключительной части первого тайма команды так и не создали, да и темп игры резко упал. В конце концов, свисток главного арбитра отправил команды отдыхать при счете 1:0.

На старте второго тайма ожидался новый отрезок агрессии в исполнении каталонцев, однако ничего подобного не произошло. В первые 20 минут на поле продолжалась унылая позиционная борьба в медленном темпе, а ни одного момента команды не создали. Матч стал откровенно скучным.

Поняв, что Барселона сбавила обороты, оба тренера начали проводить замены. Лопетеги на 54-й минуте снял Люка де Йонга и Видаля ради Наваса и Ракитича, а на 62-й он освежил левый фланг – вместо Торреса вышел Окампос. Рональд Куман, в свою очередь, заменил Деста на Гризманна.

В середине второго тайма Барса владела инициативой и уверенно раскатывала мяч на чужой трети поля, но все пути в штрафную были перекрыты. Каталонцы много комбинировали без последнего паса, а Севилья уверенно держала оборону. В общем, на поле было все так же скучно, но именно в этот период матч мог повернуться в пользу каждой из команд. Сначала шанс получили "блаугранас: на 68-й минуте Дембеле подал с правого фланга на дальний угол штрафной, а Жорди Альба пробил с лету – перекладина спасла Севилью!

Андалусийцы ответили на 72-й контратакой через правый фланг. В ее завершении пошла поперечная передача на линию штрафной Барселоны – туда ворвался Окампос, который в касание пробросил мяч мимо Мингесы. Оскар же поставил блок Лукасу, да еще и задел ногу. Пенальти! Окампос сам же пошел выполнять приговор, но пробил неудачно – тер Штеген намертво поймал сферу! После этого пошли замены: Лопетеги выпустил Папу Гомеса, а Рональд Куман выпустил резервистов – Морибу и Фирпо.

Они не сделали погоды в эндшпиле встречи, однако Барселона имела шансы перевести игру в овертайм. Так, на 85-й минуте Демебеле сместился на линию штрафной и пробил над перекладиной, а на 87-й Месси стрелял метров с 12-ти – он попал в Окампоса и потребовал пенальти за игру рукой. Рефери никакой руки не увидели.Рональд Куман на 89-й провел последние отчаянные замены, бросив в бой Тринкау и Брейтвейта, и вся команда начала финальный штурм.

Севилья отбивалась достаточно уверенно, но на 90 + 2-й минуте все сломалось. Сначала на линии штрафной грубо сыграл Фернандо, который срезал Тринкау. Штрафной каталонцам ничего не дал, но после него случился угловой. Он тоже не помог, но мяч после завис в воздухе и отскочил на Гризманна. Антуан выполнил подачу с левого фланга, а Пике ворвался на линию вратарской и замкнул головой в дальний угол – 2:2!

Каталонцы праздновали эту мини-ремонтаду Не менее эмоционально, чем 6:1 с ПСЖ, но радоваться было рано. Свисток арбитра сразу после гола отправил команды в овертайм.

Барселона продолжала праздновать гол даже перед свистком о начале дополнительные времени, а сразу с возобновлением игры полетела добивать Севилью. Так, на 92-й минуте опасную подачу выполнил Месси (мимо дальней штанги), а на 94-й Фирпо пробил с дистанции в ближний угол – Вацлик справился. Через минуту стартовая агрессия "блаугранас" таки принесла успех: Альба открылся левому флангу и подал в штрафную, а Брейтвейт ударом головой прошил Вацлика – 3:0! Барса в общем счете вырвалась вперед.

Теперь уже Севилья пошла вперед, едва не отыгравшись. Помочь в этом деле мог Гризманн: на 98-й минуте Окампос вошел на левый край штрафной и отдал пас Рекику, а его прострел Гризманн срезал в свои ворота – тер Штеген спас! Еще за три минуты андалусийцы претендовали на пенальти за игру Лангле рукой, но VAR так ее и не нашел. Между этими моментами Месси мог закрыть все вопросы в матче, но после феерического врывания с обыгрышем всей обороны Лео пробил в Кунде, а дальний выстрел на 100-й вытащил Вацлик. В конце концов, на паузу между овертаймами команды отправились при счете 3:2.

Похоже, команды перегорели в первые 15 минут, ведь во втором экстра-тайме таких страстей и моментов уже не возникало. Долгое время ни одной остроты вообще не было, и только перед финальным свистком счет мог измениться. Так, удары Кунде и Брейтвейта с минимальных дистанций блокировал Кунде, а сам Жюль на 119-й пробил из-за пределов штрафной – точно в руки тер Штегена. Голов так и не забили.

Финальный свисток зафиксировал драматическую победу Барселоны. Таким образом, "сине-гранатовые" стали финалистом Кубка Короля!

Реал спас ничью с Сосьедадом и начал отдаляться от чемпионства – кадровый кризис порождает тактические проблемы