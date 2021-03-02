Лідер Барселони Ліонель Мессі може похизуватись солідним досягненням у межах Іспанії, а от в Європі його несподівано випередили.

Аргентинцю вдалось стати першим гравцем цього сезону Прімери, який досягнув позначки у 100 успішних обведень, повідомляє Opta Jose у своєму Twitter.

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Щоправда, в списку дриблерів топ-5 ліг Європи лідирує не Мессі – він лише другий. Адама Траоре очолив проміжний рейтинг зі 105 успішними обведеннями. Хав'єр Галан з Уески розташувався третім (82), Родріго де Пауль із Удінезе – четвертий (79). Замикає п'ятірку Андре Замбо-Ангісса із Фулхема (78).

До слова, Адама Траоре, який випередив Ліонеля Мессі, у 2015-му покинув Барселону, вихованцем якої він був. У поточному сезоні АПЛ вінгер Вулверхемптона зіграв 25 матчів, але відзначився лише одним асистом.

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