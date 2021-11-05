Джерела в каталонському клубі заперечують домовленість з Аль-Саддом, стверджує Mundo Deportivo.

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Барселона досі не збирається виплачувати 5 млн євро компенсації, які прописані в контракті Хаві. "Блаугранас" неабияк обурені односторонньою заявою Аль-Садда щодо досягнення угоди. Каталонці сприймають це як тиск і зухвале спонукання до виплати компенсації.

Додамо, що чинний контракт Хаві з катарським клубом розрахований до літа 2023 року. Іспанець очолив Аль-Садд влітку 2019-го та вже встиг виграти два Кубки еміра Катару, два Кубки наслідного принца Катару, катарську першість, Кубок зірок Катару та Кубок шейха Яссіма.

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