Marca: Гол на вагу золота

"Барса – досі жива в Європі, що вже непогано. Саме в Європі, адже за плей-офф ЛЧ потрібно битися вдома з Бенфікою. Можлива осічка, очевидно, стане фатальною. У Мюнхені усім складно зачепитися за очки... Перемога над київським Динамо була обов’язковою, і підопічні Серхі, попри численні травми, виглядали щонайменше гідно. Вирішальний Ансу та ще троє "дітей" у старті: Ніко (19 років), Гаві (17), Ерік Гарсія (20) – молода команда з великим майбутнім, але невизначеним сьогоденням.

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Старт поєдинку розкрив плани обох команд. Коли Барсу душать з самого початку, їй зазвичай не комфортно на полі. Очікувалося, що Динамо зробить щось подібне, та цього не сталося. Українці вийшли, як і на Камп Ноу – організовано позаду, з надією на контратаки. М'яч належав Барсі, він був необхідний, щоб контролювати гру. У Мемфіса вже через три хвилини з'явився хороший шанс, але Забарний врятував Динамо. Гол здавався питанням часу.

Однак, після 20-ї хвилини команда Луческу розтягнула шеренги, створивши одразу кілька хороших нагод. Два заблоковані удари від Шапаренка, спроба Де Пени – "святому" тер Штегену вкотре довелося рятувати. Втрата концентрації загрожувала катастрофічними наслідками, адже Барса віддала м'яч. Удар Ніко головою, який влучив у Мемфіса, був найкращою можливістю гостей до перерви. Невеличкий багаж для команди, що приїхала за перемогою.

Друга половина розпочалася з попереджень для Гаві та Лангле, не минуло й 5-и хвилин! Барса продовжувала передавати сигнали "SOS", а Дембеле почав розігріватися. Чергове довгоочікуване повернення, хоча француз ще не готовий до повноцінних навантажень. Тим часом Динамо продовжило гнути свою лінію, Караваєв красиво закручував у дальню дев'ятку.

Назабаром рефері зафіксує пенальті, справедливо анульований VAR. Фаті сам перечепився за ногу суперника. Зрештою, саме молодий кантерано приніс "блаугранас" перемогу за 20 хвилин до фінального свистка, ефектно завершивши комбінацію за участі Мінгеси і Де Йонга. Проте Динамо не здавалося. Тер Штеген виконав фантастичний сейв після удару Циганкова, а VAR ніяк не відреагував на можливий фол Бусі у власному штрафному. Є три очки, Барса дихає. Далі – ще один фінал", – пише видання, закликаючи Хаві привезти з Катару хорошого форварда. Мемфіс – найбільше розчарування київського матчу за версію Marca, юний Ніко – несподіваний MVP. У Динамо найвищим балом (2) відзначили Циганкова.

AS: Ансу виграв свій перший фінал

"Лише найвідданіші фани будуть розповідати про цей матч онукам. Ні, каталонці не завоювали черговий трофей, але продовжують боротьбу. Ансу повторив Бакеро з Кайзерслаутерном. Його м'яч дарує математичні шанси на плей-фф. Команда, яку називали покійником, відродилася в Києві, страждаючи до останньої секунди. У критичній ситуації Барса мала всього 2 варіанти: грати зі страхом, або грати з величчю. Страх нікуди не подівся; авторитету трохи залишилося, принаймні на перших хвилинах. Підводила ефективность у завершальній фазі.

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Цей сценарій підбадьорив Динамо. Українці переконалися, що Барса багато гавкає, але зовсім не кусає. Перші контратаки додали господарям упевненості. Вони ризикують частіше, каталонці – вже не настільки шкідливі. Тер Штеген майстерно гасив пожежі, але Динамо продовжувало насідати. Після промаху Шапаренка в очах гравців Барселони з'являються сумніви. Стартова велич просто розчинилися, потрібно значно більше зусиль, аби організувати щось путнє біля воріт Бущана. Тим паче незграбність на останніх метрах вибиває з колії.

Другий там перетворився на боротьбу з власними недоліками і секундоміром. З кожною наступною атакою накопичувалося розчарування. Пенальті на Ансу скасували справедливо – там нічого не було. Зірковий кантерано, який змушений тягнути на собі команду вже у 19, таки переграв Бущана потужним ударом під поперечку. А потім Барса відбивалася. Розпатлане Динамо довело гостей до агонії, тер Штеген дивом врятував на 81-й", – зазначає AS.

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"Холодна атмосфера, холодний стадіон, і не менш холодні перспективи. Холодне геть усе, крім теми Хаві. Барса приїхала до Києва, щоб виграти або померти. Серхі Бархуан обрав тих, хто може дати найбільше якості. "Блаугранас" чіпляються за мотузку, невимовно страждаючи, аби залишитися серед живих. За 20 стартових хвилин каталонці створили значно більше, ніж темне Динамо, хоча саме господарі грали у білій формі.

Барса розпочинає сильно, аби приховати свою слабкість. Та суперник поступово знімає з гостей усі маски. Шапаренку завадили пробити, а Де Пена втратив найкращий шанс – сейв тер Штегена. Розмитий, лаконічний, не дуже переконливий перший тайм, як і усе, що зараз оточує Барселону. Словом, незрозуміло, якою хоче бути ця команда...

Після перерви "блаугранас" додали. Серхі вдалося пояснити у роздягальні, що це суперважливий матч для майбутнього клубу. Падіння Фаті у штрафному Динамо виявилося хорошим імпульсом. Згодом, Мінгеса, втілення найбільших парадоксів цієї Барси (помилки в обороні, ефективність в атаці) виконав класну передачу на Ансу, а той розстріляв загалом надійного Бущана. Каталонці мучилися до фінального свистка – це наче зубний біль, який ніяк не припиниться. Хаві вже близько, чекає за рогом, у Досі", – завершує автор.

Mundo Deportivo: Фатігол

"Цей хлопчина – справжній діамант. Фаті залишає Барсу в Європі. Він був обраний MVP матчу і присвятив перемогу Куну. Гол Ансу і повернення Дембеле – дві найкращі новини з Києва. Барса одужує, але до повного очищення – ще далеко. Вчорашня перемога додала роздягальні впевненості, зміцнила моральний дух команди, яка страждає від травм, як фізичних, так і психологічних.

Без Піке оборона грає трохи вище. У цьому є свої ризики і переваги. Атака отримує більше кисню, але позаду з'являється додатковий простір для суперника. Динамо іноді цим користалося. Кияни мали вдосталь нагод, щоб відзначитися. Очевидно, що підвела недостатня майстерність. Дембеле, який готовий лише на 60%, повністю змінив гру Барси попереду. Його швидкість спантеличила захисників Динамо, які раніше непогано справлялися. З появою Усмана у "блаугранас" виросли крила. Якості нам критично не вистачало", – підсумовує директор видання Санті Нолла.

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