Куман намагається здерти з Барселони всю компенсацію разом з бонусами – клуб пропонує значно менше
Рональд Куман не збирається пробачати Барселоні жодного цента після дострокового звільнення.
Сторони досі продовжують переговори щодо компенсації, інформує журналіст Жерер Ромеро.
Барселона офіційно виплатила компенсацію за Хаві – Аль-Садд підтвердив домовленість
Куман вимагає не лише 12 млн євро передбаченої зарплатні, а й бонуси за здобутки минулого сезону (команда виграла Кубок Іспанії). Натомість керівництво "блаугранас" пропонує лише 7,5 млн, які будуть виплачуватися двома траншами. Контракт Кумана був розрахований до літа 2022-го, але через провальні результати його звільнили тиждень тому.
Нагадаємо, зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів йде другою завдяки двом перемогам над Динамо.
Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду