Сторони досі продовжують переговори щодо компенсації, інформує журналіст Жерер Ромеро.

Барселона офіційно виплатила компенсацію за Хаві – Аль-Садд підтвердив домовленість

Куман вимагає не лише 12 млн євро передбаченої зарплатні, а й бонуси за здобутки минулого сезону (команда виграла Кубок Іспанії). Натомість керівництво "блаугранас" пропонує лише 7,5 млн, які будуть виплачуватися двома траншами. Контракт Кумана був розрахований до літа 2022-го, але через провальні результати його звільнили тиждень тому.

Нагадаємо, зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів йде другою завдяки двом перемогам над Динамо.

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду