Сага з призначенням Хаві головним тренером Барселони наближається до свого завершення.

Аль-Садд офіційно підтвердив домовленість з керівництвом каталонського клубу. Барселона погодилася сплатити клаусулу, яка, за неофіційними даними, складала 5 млн євро.

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"Адміністрація Аль-Садда погодилася на перехід Хаві в Барселону після оплати пункту викупу, передбаченого в контракті. Ми домовилися про співпрацю з Барселоною в майбутньому. Хаві є важливою частиною історії Аль-Садда, і ми бажаємо йому успіху", – заявив генеральний директор катарського клубу Туркі Аль-Алі.

Нагадаємо, Хаві є вихованцем Барселони, у структурі якої провів 20 років (1995-2015). Аль-Садд був першим тренерським досвідом легенди "блаугранас". У минулому сезоні 41-річний фахівець привів команду до перемоги в чемпіонаті Катару.

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