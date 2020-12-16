У Країни басків видався важкий мідвік – Атлетік у вівторок програв Реалу в Мадриді, а Реал Сосьєдад приїхав у Барселону в спробі перервати 24-матчеву безвиграшну серію на Камп Ноу. Крім того, сан-себастьянці мали і турнірні завдання – на вершині Ла Ліги їх наздогнав Реал, а у Атлетіко при рівності очок залишалось два поєдинки в запасі.

Таким чином, для продовження боротьби хоча б за Ліги чемпіонів необхідно було зачепитися хоча б за нічию з "блаугранас", однак каталонці мали свої плани на матч. Перемога над Реал Сосьєдадом наблизила б Барселону до топ-4 на відстань двох залікових балів – і це при наявності у "синьо-гранатових" матчу в запасі.

Барса одразу зі стартовим свистком захопила ініціативу. Вже на 3-й хвилині Мессі розрядив свою гармату неточним дальнім ударом, а на 9-й стався перший гольовий момент – це Грізманн вистрілив у дальній кут з лету. М'яч розминувся зі стійкою. Ще за дві хвилини Педрі замикав подачу з флангу ударом головою метрів з 11-ти, однак сфера розминулася з площиною. На 22-й хвилині у Мессі пройшов удар з-за меж штрафного над поперечиною, а на 25-й Альба увірвався у карний майданчик, переграв чотирьох захисників і пробив з мінімальної дистанції – Реміро та офсайд врятували Реал Сосьєдад!

Оборона басків тріщала по швах. Здавалося, ось-ось Барселона відкриє рахунок, але на 28-й хвилині гості несподівано вийшли вперед: Ле Норман скинув подачу з кутового на Порту, а той з правого краю штрафного прострілив під замикання Вілліана Хосе – 0:1! Втім, вже за три хвилини статус-кво відновив Альба, який прийняв відскок після прострілу Грізманна з правого флангу та метрів з 14-ти потужно зарядив у дальню дев'ятку – 1:1! На цей момент Порту одразу відповів голом з центру поля, однак арбітри одразу ж зафіксували офсайд.

Барселона ж після цього розміну твердо вирішила придушити спротив Реал Сосьєдада ще до перерви. На 38-й хвилині це вилилось у вривання Грізманна на правий край штрафного, обіграш Реміро та потужний удар у поперечину порожніх воріт, а на 39-й віч-на-віч з голкіпером вирвався Брейтвейт – Мартін пробив на трибуни! Зрештою, на 43-й хвилині каталонці дотиснули басків швидкою атакою з прострілом на де Йонга та замиканням Френкі з лінії воротарського – гол спочатку не зарахували, але втручання VAR підтвердило його чистоту. 2:1! Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

Другий тайм розпочався зі шквалу гольових моментів Барселони. Вже на 49-й хвилині забивати повинен був Мессі, однак його сильний удар в дальній кут з меж штрафного витягнув Реміро. На 55-й же Грізманн замикав простріл з лівого флангу у порожні ворота – Антуан якимось чином спрямував м'яч паралельно площині, точно в руки Реміро! Ще за дві хвилини француз увірвався в карний майданчик, поставив корпус і пробив у ближній кут – Реміро врятував Сосьєдад!

Після цього Барса дещо збавила в активності. До 60-х хвилин моментів не виникало, а Рональд Куман проводив заміну за заміною – в середині другого тайму на поле вийшли Трінкау, П'яніч і Аленья. Іманол Альгуасіл, своєю чергою, кинув у бій Наварро, Мугурусу та Ісака – і останній міг шокувати каталонців на 72-й хвилині, увірвавшись на правий край штрафного та вистріливши у ближній кут з мінімальної дистанції. Господарів врятував Педрі, який зіграв до кінця. На 78-й же Монреаль замкнув подачу з правого флангу потужним пострілом під ближню стійку з мінімальної дистанції – тер Штеген дивом парирував!

Відповіді на ці епізоди каталонці не дали. Сосьєдад явно перехопив ініціативу, тож стривожений Рональд Куман на 80-й хвилині вирішив випустити в оборону досвідченого і свіжого Лангле замість молодого втомленого Мінгеси. Втім, особливо зміст гри не змінився.

Барселона до кінця матчу так і не розродилася небезпечним моментом, а от Реал Сосьєдад міг врятуватись від поразки на 85-й хвилині, коли тер Штеген парирував потужний дальній удар Вілліана Хосе й не дав добити Ісаку. Чогось кращого баски, при всій старанності, так і не створили. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу "синьо-гранатових".

Таким чином, Барселона набрала 20 очок і піднялась на п'яту позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Реал Сосьєдад, маючи в активі 26 залікових балів, опустився на другу сходинку за додатковими показниками.