Грізманн не забив у порожні ворота Реал Сосьєдада – відео божевільного промаху в стилі Супряги
Нападник Барселони Антуан Грізманн втратив прекрасний шанс відзначитися голом у матчі 19-го туру Ла Ліги.
Французький форвард дав критикам черговий привід насміхатися зі своєї гри у складі Барселони. Грізманн поступився місцем на полі Трінкау в середині другого тайму, так і не відзначившись голом.
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Однак нагода у Анутана була просто розкішна. Він опинився перед порожніми воротами, але якось примудрився покотити м'яч у бік дальньої стійки, де був голкіпер Сосьєдада. Цей промах дуже схожий на той, якого нещодавно припустився Владислав Супряга у матчі проти Колоса.
Додамо, що у нинішньому сезоні 29-річний француз зіграв за Барселону 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.