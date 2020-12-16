Французький форвард дав критикам черговий привід насміхатися зі своєї гри у складі Барселони. Грізманн поступився місцем на полі Трінкау в середині другого тайму, так і не відзначившись голом.

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Однак нагода у Анутана була просто розкішна. Він опинився перед порожніми воротами, але якось примудрився покотити м'яч у бік дальньої стійки, де був голкіпер Сосьєдада. Цей промах дуже схожий на той, якого нещодавно припустився Владислав Супряга у матчі проти Колоса.

Додамо, що у нинішньому сезоні 29-річний француз зіграв за Барселону 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.