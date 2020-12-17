Стране басков выпал тяжелый мидвик – Атлетик во вторник проиграл Реалу в Мадриде, а Реал Сосьедад приехал в Барселону в попытке прервать 24-матчевую безвыигрышную серию на Камп Ноу. Кроме того, сан-себастьянцы имели и турнирные задачи – на вершине Ла Лиги их догнал Реал, а у Атлетико при равенстве очков оставалось два поединка в запасе.

Таким образом, для продолжения борьбы хотя бы за Лигу чемпионов необходимо было цепляться хотя бы за ничью с "блаугранас", но каталонцы имели свои планы. Победа над Реал Сосьедадом приблизила бы Барселону в топ-4 на расстояние двух зачётных баллов – и это при наличии у "сине-гранатовых" матча в запасе.

Барса сразу со стартовым свистком захватила инициативу. Уже на 3-й минуте Месси разрядил свою пушку неточным дальним ударом, а на 9-й случился первый голевой момент – это Гризманн выстрелил в дальний угол с лёту. Мяч разминулся со штангой. Ещё через две минуты Педри замыкал подачу с фланга ударом головой метров с 11-ти, однако сфера разминулась со створом. На 22-й минуте у Месси прошёл удар из-за пределов штрафной над перекладиной, а на 25-й Альба ворвался в штрафную, обыграл четырёх защитников и пробил с минимальной дистанции – Ремиро и офсайд спасли Реал Сосьедад!

Оборона басков трещала по швам. Казалось, вот-вот Барселона откроет счёт, но на 28-й минуте гости неожиданно вышли вперёд: Ле Норман сбросил подачу с углового на Порту, а тот с правого края штрафной прострелил под замыкание Виллиану Хосе – 0:1! Впрочем, уже через три минуты статус-кво восстановил Альба, принявший отскок после прострела Гризманна с правого фланга и метров с 14-ти мощно зарядивший в дальнюю девятку – 1:1! На этот момент Порту сразу ответил голом с центра поля, однако судьи сразу же зафиксировали офсайд.

Барселона после этого размена твёрдо решила подавить сопротивление Реал Сосьедада ещё до перерыва. На 38-й минуте это вылилось во вбегание Гризманна на правый край штрафной, обыгрыш Ремиро и мощный удар в перекладину пустых ворот, а на 39-й один на один с голкипером вырвался Брейтвейт – Мартин пробил на трибуны! В конце концов, на 43-й минуте каталонцы дожали басков быстрой атакой с прострелом на де Йонга и замыканием Фрэнки с линии вратарской – гол сначала не засчитали, но вмешательство VAR подтвердило его чистоту. 2:1! Именно с этим счётом команды и ушли отдыхать.

Второй тайм начался с шквала голевых моментов Барселоны. Уже на 49-й минуте забивать должен был Месси, однако его сильный удар в дальний угол из пределов штрафной вытащил Ремиро. На 55-й же Гризманн замыкал прострел с левого фланга в пустые ворота – Антуан каким-то образом направил мяч параллельно створу, точно в руки Ремиро! Ещё через две минуты француз ворвался в штрафную, поставил корпус и пробил в ближний угол – Ремиро спас Сосьедад!

После этого Барса несколько сбавила в активности. До 60-х минут моментов не возникало, а Рональд Куман проводил замену за заменой – в середине второго тайма на поле вышли Тринкау, Пьянич и Аленья. Иманол Альгуасил, в свою очередь, бросил в бой Наварро, Мугурусу и Исака – и последний мог шокировать каталонцев на 72-й минуте, ворвавшись на правый край штрафной и выстрелив в ближний угол с минимальной дистанции. Хозяев спас Педри, сыгравший до конца. На 78-й же Монреаль замкнул подачу с правого фланга мощным выстрелом под ближнюю штангу с минимальной дистанции – тер Штеген чудом парировал!

Ответа на эти эпизоды каталонцы не дали. Сосьедад явно перехватил инициативу, поэтому встревоженный Рональд Куман на 80-й минуте решил выпустить в оборону опытного и свежего Лангле вместо молодого уставшего Мингесы. Впрочем, особо содержание игры не изменилось.

Барселона до конца матча так и не разродилась опасным моментом, а вот Реал Сосьедад мог спастись от поражения на 85-й минуте, когда тер Штеген парировал мощный дальний удар Виллиана Хосе и не дал добить Исаку. Чего-то лучшего баски, при всей старательности, так и не создали. Финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу "сине-гранатовых".

Таким образом, Барселона набрала 20 очков и поднялась на пятую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Реал Сосьедад, имея в активе 26 зачётных баллов, опустился на вторую строчку по дополнительным показателям.